EEUU e Irán cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con "avances significativos"

Estados Unidos e Irán han cerrado este jueves sin acuerdo su tercera ronda de conversaciones, pero en Ginebra, Suiza han logrado "avances significativos" en el diálogo y se han emplazado a otra ronda de negociaciones la semana próxima. Así lo ha confirmado Badr bin Hamad Al Busaidi, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el país mediador entre Washington y Teherán.

En un mensaje en X el jefe de la diplomacia omaní ha anunciado que habrá "consultas con las capitales respectivas y la semana que viene continuarán conversaciones a nivel técnico en Viena", en Austria.

Ese anuncio no elimina pero rebaja la preocupación ante el potencial de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lance un ataque militar sobre Irán, un temor disparado ante declaraciones de presión y un contundente despliegue militar estadounidense en la región sin precedentes desde 2003, cuando se lanzó la guerra de Irak.

El optimismo es, en cualquier caso, extremadamente moderado. Washington ha llegado a la reunión con demandas muy exigentes, según fuentes citadas por 'The Wall Street Journal'. Estas incluyen que Irán destruya completamente sus tres principales instalaciones nucleares (en Fordow, Natanz e Isfahan, que Trump atacó el verano pasado), que entregue a EEUU todo el uranio enriquecido que aún tiene y que cualquier acuerdo nuclear aplique para siempre.

Por su parte, Irán ha rechazado la idea de transferir al extranjero sus reservas de uranio, ha puesto objeciones a acabar con el enriquecimiento de uranio, a desmantelar sus instalaciones nucleares y a aceptar restricciones permanentes en su programa nuclear. Así lo ha asegurado también el 'Journal', citando tanto sus propias fuentes como medios estatales iraníes.

Dos visiones del diálogo

Irán, que hasta la fecha se ha negado tajantemente a negociar nada que no sea su programa nuclear con EEUU, ha asegurado este jueves que un acuerdo con Washington es posible si se "separan los asuntos nucleares de los no nucleares". Washington, no obstante, busca un acuerdo que incluya también el programa de misiles balísticos de la República Islámica, además del apoyo de Irán a sus milicias afines en todo Oriente Próximo.

Teherán siempre ha rechazado tratar estos temas y ha presionado, hasta la fecha, para conseguir un acuerdo que lleve a EEUU a retirar todas sus sanciones a cambio de rebajar su enriquecimiento de uranio, cercano actualmente al nivel necesario para desarrollar la bomba atómica.

"Reducir distancias"

El riesgo de una guerra entre los dos países —con gran parte de la flota estadounidense en las costas de Irán— es más real que nunca. "En la reunión han sido propuestas ideas que debemos consultar con nuestra capital. Hay aún una distancia que tiene que ser reducida", ha declarado durante este jueves una fuente anónima iraní a la agencia Reuters.

Hasta la fecha, durante las negociaciones, Irán ha estado lanzando mensajes huecos aunque optimistas, buscando, según los expertos, tiempo en la mesa de negociaciones para evitar el ataque de Estados Unidos.

"Si no podemos siquiera conseguir avances en su programa nuclear [durante las negociaciones], será difícil progresar en la materia de los misiles balísticos", declaró este miércoles por la noche el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Conversaciones largas

Este jueves en Ginebra los emisarios de Trump han sido los representantes habituales: su yerno, Jared Kushner, y su jefe negociador, Steven Witkoff. Ambos han realizado reuniones indirectas —a través de Omán y desde habitaciones distintas— con el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

Medios estatales iraníes, no obstante, han informado de que parte del diálogo este jueves se ha llevado a cabo de forma directa, sugiriendo que los delegados se han reunido directamente y no solo, como en el formato de rondas anteriores, solo a través de los omaníes.

La reunión de este jueves ha sido la más larga de todas las mantenidas hasta ahora, con un primer encuentro por la mañana y otro, más corto, por la tarde, mientras todo Oriente Próximo aguanta la respiración ante la posibilidad de una intervención estadounidense.

La semana pasada Trump dio un plazo de entre 10 y 15 días a Teherán para conseguir un acuerdo, un supuesto plazo que termina la semana que viene. El republicano amenazó con que si no había pacto para entonces pasarían "cosas malas".

En su discurso sobre el estado de la Unión este martes también se refirió a Irán y aunque dejó espacio para llegar a una solución diplomática lanzó acusaciones no solo sobre el programa nuclear iraní sino también sobre sus misiles balísticos, que supuestamente pueden alcanzar EEUU, algo que Teherán negó.