Viaje a España
El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026
La oficina de prensa del Vaticano ha confirmado que León XIV viajará a España desde el 6 hasta el 12 de junio de 2026, según un comunicado emitido este miércoles. "El programa del viaje será informado más adelante", han añadido las autoridades vaticanas.
Como adelantó días atrás EL PERIÓDICO, León XIV realizaría una visita de una semana, con escalas primero en Madrid, después en Barcelona y, por último, en Canarias. En particular, en la capital española se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo". Con ello, también habrá con toda probabilidad un saludo institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo gestionado de la Secretaría de Estado vaticana.
Delegación vaticana, la próxima semana
Aun así, otros aspectos del programa permanecen sin cerrar. Por ello, según precisaron este miércoles fuentes eclesiásticas a EL PERIÓDICO, la próxima semana una delegación del Vaticano se desplazará a Madrid, Barcelona y Canarias con el fin de ultimar los preparativos del viaje de León XIV.
La información ha sido festejada por diversos representantes de la Iglesia católica en España, entre ellos, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella."Es una alegría y damos las gracias al Papa por inaugurar la Torre de Jesucristo, que es la más grande de todas las iglesias del mundo”, ha afirmado en Ràdio Estel", ha dicho en una entrevista por radio. Tanto Francisco como León XIV "tienen una mirada de una Iglesia presente en el mundo, que quiere llevar un mensaje de paz y concordia", ha añadido.
"La archidiócesis de Madrid ha acogido con gran alegría la confirmación por parte de la Santa Sede del viaje apostólico de Su Santidad León XIV, previsto para el próximo mes de junio. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha escrito la institución en un comunicado público.
