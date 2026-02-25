Control de acceso
Japón introducirá una autorización electrónica de viaje obligatorio en el 2028 a semejanza de EEUU
Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, asegura que la intención de este proyecto es impedir la llegada de «extranjeros indeseables»
Redacción
Mirándose en el modelo de EEUU, donde se impone un permiso electrónico obligatorio para entrar en el país -ESTA-, Japón requerirá su propia autorización digital de control previo, JESTA -Japan Electronic System for Travel Authorization)-, para entrar en el país a partir del 2028.
Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, asegura que la intención de este proyecto es impedir la llegada de «extranjeros indeseables».
El trámite electrónico será obligatorio para viajeros que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en Japón. Es decir, visitantes de países con exención de visa (como España, la mayor parte de la UE, EEUU y Australia, entre otros) que suelen poder entrar por turismo o negocios por un periodo de hasta días sin tramitar visa.
Pago de tasas
El trámite deberá realizarse online antes de viajar al país nipón a través de un formulario electrónico con tus datos personales y detalles del viaje. Conlleva el pago de una tasa, similar a la de otros países con sistemas parecidos pero aún por deteminar. Sin autorización, no será posible el embarque ya que las aerolíneas están obligadas a comprobar la vigencia del documento En referencia a la validez, podría durar varios años, lo que permitiría múltiples visitas dentro de ese periodo sin volver a solicitarla antes de cada viaje.
La primera mujer presidenta del país asiático llegó al poder el 21 de octubre de 2025 y su recién estrenado mandato promete ser una revolución. Asegura que quiere ayudar a que los visitantes «no problemáticos» vayan a Japón, aunque en la práctica esta medida pueda ser un obstáculo.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- La flota china del calamar, depredación a todos los niveles: «Hervía agua destilada para beber. Lo hice durante 20 meses»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»