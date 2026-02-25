En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Detenido en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico
La Policía Nacional de Colombia ha anunciado este martes la detención en Santa Marta, en el norte del país, de Jorge Luis Páez Cordero, alias 'Cucaracho', un presunto cabecilla de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua y supuesto hombre de confianza de su líder, alias 'Niño Guerrero' al que las autoridades han vinculado con el tráfico de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
"El Tren de Aragua sigue desmoronándose. En Santa Marta, la Policía de Colombia ha capturado a alias 'Cucaracho', cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias 'Niño Guerrero', líder de esta organización criminal transnacional con presencia en varios países de América Latina", ha informado a través de redes sociales el director del cuerpo, William Rincón.
Trump anuncia la recepción de más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela, su "amigo y socio"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la recepción de "más de 80 millones de barriles" de petróleo venezolano, durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso en el que ha descrito al país latinoamericano como "amigo y socio".
"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo", ha declarado en el discurso sobre el Estado de la nación, indicando que la producción estadounidense de crudo se ha visto incrementada en "más de 600.000 barriles diarios". "Nadie puede creer lo que está viendo", ha enfatizado.
Amnistía ve "sombría y vergonzosa" la cifra de 150 muertos en bombardeos de EEUU en el Caribe y el Pacífico
La ONG Amnistía Internacional ha tachado de "sombrío y vergonzoso" que Estados Unidos haya acabado ya con la vida de 150 personas en bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental --que Washington presenta como narcolanchas--, una serie de "asesinatos" que también ha descrito como "ejecuciones extrajudiciales", reclamando su fin y la exigencia de responsabilidades a las autoridades estadounidenses.
"El Ejército estadounidense ha alcanzado un hito sombrío y vergonzoso al anunciar tres asesinatos más en el Caribe, lo que eleva el total de muertos a 150. Estas muertes son las últimas de lo que, según el Derecho nacional e Internacional, puede interpretarse lamentablemente como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad", ha denunciado la directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Amanda Klasing, en un comunicado de la organización.
Díaz-Canel llama a luchar, resistir y vencer frente a las "amenazas imperiales"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este martes a luchar y resistir frente a las "amenazas imperiales" y tachó de "genocida" la orden ejecutiva estadounidense que trata de bloquear la entrada de petróleo importado a Cuba.
Díaz-Canel hizo estas declaraciones en su discurso por el 50 aniversario de la creación del Poder Popular (la arquitectura en niveles administrativos del país) en el Capitolio nacional de La Habana, ante ministros y altos cargos del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), organizaciones satélite e instituciones estatales.
"Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y, sobre todas las adversidades y amenazas imperiales, nos creceremos y venceremos", afirmó el presidente arrancando el único aplauso de su intervención.
La tensa espera de los familiares
Familiares de presos políticos permanecen a la expectativa a las afueras de la cárcel conocida como El Rodeo, cerca de Caracas, a la espera de que se produzcan nuevas liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves. Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, detenido hace más de cinco años, manifestó tener esperanza de que se produzcan liberaciones, aunque reconoció que el caso de su hijo es de los "más críticos", ya que se le vincula a la Operación Gedeón, un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 presuntamente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, un hecho que se excluye en la amnistía.
EEUU aborda un tercer petrolero en el Índico por violar su bloqueo de crudo en el Caribe
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense. "Durante la noche fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)", reveló el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video y fotos de la operación.
El fiscal general de Venezuela apunta a una próxima cooperación "penal" con EEUU
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha apuntado este lunes a una próxima "cooperación penal" con las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las nuevas relaciones entre Caracas y Washington tras la captura, en enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Saab ha señalado que "en algún momento eso deberá ocurrir", en una entrevista concedida a la cadena estatal VTV, al ser preguntado por un "acercamiento" con su homóloga estadounidense, Pam Bondi.
Delcy Rodríguez pide "una nueva justicia" en su encuentro con víctimas de "violencia política"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas a un grupo de víctimas de "violencia política" en el marco de la ley de amnistía aprobada la semana pasada por el Parlamento y que permite la excarcelación de presos por esta motivación, un extremo que la ONG Foro Penal eleva a más de 600.
La mandataria ha emplazado a las víctimas para que se incorporen al programa de convivencia nacional, apelando a que el perdón no es solo un "mandato legal", sino un acto de "desprendimiento necesario" para consolidar la paz, en términos similares al discurso emitido con motivo de la firma de la ley de amnistía. "Un ser humano no puede estar tomado por el odio", ha defendido, mientras que ha invitado a los afectados a participar en esta etapa política que "busca una reparación integral" de la sociedad venezolana. En este sentido, ha reclamado "una nueva justicia para todos, para toda Venezuela" ante lo que ha denunciado como la "criminalización de la pobreza". "Debemos superarlo. Porque hay génesis para el odio en esa involución de justicia", ha señalado.
EEUU insta a Sheinbaum a mantener la "determinación" contra el narcotráfico
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha celebrado este lunes el "gran golpe" atestado por las autoridades del país latinoamericano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en la víspera se saldó con la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. En un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el representante de la legación diplomática estadounidense ha valorado "la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG". "Esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades", ha agregado en unas declaraciones difundidas en X.
El Gobierno de Venezuela dice que más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido ya liberados
El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la ley de Amnistía, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.
