Putin eleva la tensión: alerta de un plan para sabotear las tuberías del gas hacia Turquía

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este martes de que existen posibles riesgos a la seguridad de los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, que transportan gas desde Rusia hasta Turquía, en línea con los sabotajes que reventaron varias tuberías de los Nord Stream en septiembre de 2022.

Putin ha afirmado que disponen de información sobre la posibilidad de sabotear estas instalaciones ubicadas en el fondo del mar Negro, unos ataques que tendrían como motivación hacer fracasar las negociaciones de paz con Ucrania. "No pueden calmarse, no saben qué hacer para destruir este proceso pacífico", ha afeado.

"Hacen todo lo posible para provocarnos y destruir todo lo que se ha logrado en esta vía de negociación", ha incidido el presidente ruso durante su discurso de este martes ante la junta directiva del Servicio Federal de Seguridad (FSB), según recoge la agencia estatal de noticias TASS.

Putin ha apercibido que los enemigos de Rusia hacen todo lo posible para derrotarla hasta el punto de que "llegarán al extremo" de que se arrepientan. "Lo desean con todas sus fuerzas, no pueden vivir sin ello", ha dicho el mandatario, quien ha advertido de un aumento en el último año de los ataques "terroristas".

"La mayoría de ellos", ha apuntado, tal y como se repite "en los últimos años", son obra de los servicios ucranianos de Inteligencia de y agentes extranjeros. "Como no fue posible asestar una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, el enemigo apuesta por el terrorismo individual y de masas", ha acusado.