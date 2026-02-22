Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

'El Mencho' era uno de los capos más buscados por Estados Unidos

Policías federales realizan un operativo.

Policías federales realizan un operativo. / EFE

EFE

Ciudad de México

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

