EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Un protocolo para aplicar la amnistía
Autoridades de Venezuela establecieron este viernes un protocolo, del que aún se desconoce su contenido, para la aplicación "expedita" de la Ley de Amnistía aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para casos de presos políticos de los últimos 27 años. El documento fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido este viernes una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de la recién aprobada ley de amnistía para los presos políticos, ya firmada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.
El presidente de la comisión de consultas sobre la ley, el diputado Jorge Arreaza, ha confirmado que el mecanismo de seguimiento trabajará "por áreas específicas" y "de forma pedagógica" a fin de que la población pueda entender el proceso en su totalidad, según un comunicado difundido por la Asamblea Nacional venezolana.
La ley determina que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellos que se exiliaron puedan ser representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide su detención durante el tiempo que esté en curso el trámite.
Capriles dice que la amnistía es insuficiente y pide cambiar sistema judicial venezolano
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este viernes que la Ley de amnistía aprobada por unanimidad en el Parlamento es insuficiente y consideró que es necesario un "cambio profundo" en el Poder Judicial.
El Parlamento aprobó el jueves una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguezque, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
En un mensaje publicado en X, Capriles consideró que la legislación es "necesaria" y un "paso en la construcción de puentes hacia la democracia", pero indicó que debe ser "mucho más amplia".
Alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la amnistía, según la ONG Foro Penal
Unos 400 presos políticos de Venezuela están excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento el jueves, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026, afirmó este viernes la ONG Foro Penal.
El director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó durante una rueda de prensa que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque el grupo también incluye a civiles.
En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron "acusadas de delitos que no cometieron" y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley entre 1999 y 2026.
El Parlamento de Venezuela instala una comisión especial para implementar ley de amnistía
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela instaló este viernes la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía para presos políticos que fue aprobada por unanimidad este jueves en el país suramericano, y que podrá revisar casos no contemplados en la norma.
"El objetivo principal de esta comisión especial es desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en colaboración con los órganos del sistema de justicia del país", explicó la AN en una nota de prensa.
La comisión se instaló en el Palacio Federal Legislativo, sede parlamentaria en Caracas, dirigida por el diputado chavista Jorge Arreaza como presidente y por la opositora Nora Bracho como vicepresidenta.
Venezuela: Las Fuerzas Armadas respaldan ley de amnistía como un paso para la estabilidad
Las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron este viernes la ley de amnistía aprobada por el Parlamento, por ser un "paso trascendental para lograr la estabilidad" del país, aunque varias ONG cuestionan el instrumento jurídico al considerar que es excluyente.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, consideró en un comunicado que la ley de amnistía "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política" y "no es simplemente una norma".
"El perdón no significa validar los errores, ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente, ni comprometer a las futuras generaciones", subrayó.
El opositor Ledezma rechaza levantar las sanciones a Delcy Rodríguez y ve una "farsa" en la amnistía
El opositor Antonio Ledezma, uno de los exiliados venezolanos más relevantes, considera que la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional es una "farsa" y cree que persisten los motivos para que la presidenta encargada del país, la chavista Delcy Rodríguez, fuera sancionada, entre otros por la Unión Europea.
"Yo creo que esas sanciones no pierden vigencia hasta que definitivamente no se haga justicia porque lo que no puede volverse a vivir en Venezuela es este tipo de hostigamiento, que nunca más se persiga a la gente porque disienta del régimen de turno", argumentó este viernes en declaraciones a EFE.
La UE recuerda sobre Venezuela que las sanciones no son un fin en sí mismas
La Unión Europea recordó este viernes que su política de sanciones no es un fin en sí mismo, después de que España haya anunciado que solicitará el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la UE a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El portavoz comunitario Anouar El Anouni rehusó comentar durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE) la decisión de España, así como especular sobre los próximos pasos, pero se refirió al funcionamiento de la política de sanciones de la Unión.
Alemania ve la amnistía "sólo como un paso en la dirección correcta"
El Gobierno alemán considera que la ley de amnistía en Venezuela sólo puede ser vista como "un paso en la dirección correcta" y que ahora es importante que éste se implemente para que todos los presos políticos queden en libertad y reclamó además una transición democrática para que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.
"La ley de amnistía sólo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher.
Albares califica de "buena noticia" la amnistía
Albares, que ha calificado de "buena noticia" el paso dado por la Asamblea venezolana, ha destacado que la amnistía se haya aprobado por unanimidad, con los votos de la oposición venezolana, y ha deseado que sea lo más amplia posible y permita "que los presos políticos puedan salir a la calle".
"Animamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, 200.000 de ellos viviendo aquí en España, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela", ha reclamado el ministro.
