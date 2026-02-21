Los ataques de Trump
EEUU ataca otra supuesta narcolancha y mata a tres personas más en el Pacífico
Ya van más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025
EFE
La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.
El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico. Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.
Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea 'Laza del Sur' suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
- Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa