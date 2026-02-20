Investigación
Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires
Bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, según han informado fuentes oficiales
EFE
Al menos dos personas resultaron heridas este viernes por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, en el centro de Buenos Aires, y los bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, informaron fuentes oficiales.
El estallido se produjo a las 13:24 hora local (17:24 en horario peninsular español) en el edificio ubicado en el Paseo Colón 533, en el barrio de San Telmo y a pocas calles de la Plaza de Mayo.
El artefacto, que al parecer había sido recibido y resguardado hace aproximadamente cuatro meses -según indicaron las autoridades-, explotó este viernes tras haber sido manipulado.
Al menos dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Argerich de la capital argentina. El edificio fue evacuado de forma preventiva y se organizó un amplio operativo con bomberos, policías y especialistas en explosivos.
La zona permanece acordonada por las fuerzas de seguridad, mientras se analizan otros dos paquetes que también habían sido recibidos en la institución. Ahora se intenta determinar el origen de los envíos.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»