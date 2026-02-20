Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

Delcy Rodríguez pide revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía para presos políticos

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía.

Familiares de detenidos esperan frente a El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, después de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents