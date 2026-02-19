Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

La policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Al menos seis vehículos y ocho agentes de paisano se han presentado a primera hora de la mañana en la finca de Sandringham, donde el hermano de Carlos III reside tras ser expulsado de su mansión en Windsor, para arrestarle y llevar a cabo registros en el marco de la investigación contra él por supuesta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Las autoridades iniciaron las pesquisas tras la revelacion de nuevos documentos que apuntan a que Andrés compartió información confidencial con el pederasta estadounidense durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", ha confirmado el subjefe de la policía de Thames Valley, Oliver Wright, a través de un comunicado. "Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos detenido a un hombre de unos sesenta años de Norfolk como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y estamos llevando a cabo registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en estos momentos. No revelaremos el nombre del detenido, de acuerdo con las directrices nacionales", añade la nota. El arresto se ha producido el día del 66 cumpleaños del expríncipe.

Según los documentos publicados a principios de febrero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrés compartió presuntamente informes con Epstein sobre sus viajes a Hong Kong, Vietnam y Singapur, además de oportunidades de inversión en Afganistán, aprovechando su cargo público. Una información que se suma a las acusaciones contra él por su participación en la red de tráfico de mujeres del pederasta estadounidense. Al menos nueve fuerzas policiales británicas están llevando a cabo investigaciones preliminares relacionadas con esta red, incluido el registro de cerca de 90 vuelos privados que Epstein realizó en el aeropuerto de Stansted.

La detención de Andrés se ha producido en medio de las presiones para que colabore con las autoridades, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. "Uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella, y es muy importante que esto se aplique de manera generalizada", ha asegurado el primer ministro, Keir Starmer, en una entrevista en la BBC. "Cualquiera que tenga información debería declarar. Así que, ya sea Andrés o cualquier otra persona, cualquiera que tenga información relevante debería acudir al organismo correspondiente. En este caso concreto estamos hablando de Epstein, pero hay muchos otros casos", ha afirmado.