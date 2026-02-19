Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Muere un palestino de 19 años en un ataque de colonos israelíes al noreste de Jerusalén Un palestino de 19 años, que se encontraba en estado crítico, falleció la noche del miércoles a causa de las heridas sufridas durante un ataque de colonos contra la aldea de Mijmas, al noreste de Jerusalén. El Ministerio de Sanidad identificó a la víctima como Nasralah Muhamad Jamal Abu Siam, siendo el primer muerto por un ataque de colonos de este 2026. En el mismo ataque, otros tres palestinos resultaron heridos de bala, mientras que los colonos robaron decenas de ovejas, según fuentes locales y la Media Luna Roja.

Trump despliega el ejército cerca de Irán y evalúa posibles ataques El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días, según funcionarios citados por la cadena CBS. (Seguir leyendo)

"Pequeños avances" con Irán La Casa Blanca dijo este miércoles que hay "pequeños avances" diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra. "Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente (Donald Trump) seguirá observando los avances", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

200 hectáreas confiscadas Las autoridades israelíes formalizaron una orden de expropiación contra 200 hectáreas de terreno pertenecientes a las ciudades palestinas de Sebastia y Burqa, incluido el yacimiento arqueológico que acoge la primera, según confirmó el Gobierno palestino. En un comunicado difundido a última hora del martes, el ministro Muayad Shaban, jefe de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, denunció que dicha confiscación "constituye un atentado contra el patrimonio cultural y civilizacional del pueblo palestino" y dijo que demuestra "un uso selectivo de las herramientas legales" para favorecer la ocupación israelí.

Otro ataque de colonos israelíes en Cisjordania Al menos tres palestinos resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en Mujmas (centro de Cisjordania) por disparos de colonos israelíes, informó la Media Luna Roja Palestina; mientras que un cuarto resultó herido por soldados del Ejército de Israel, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Ramala están atendiendo a tres personas heridas por munición real disparada por colonos de la localidad de Mujmas", señaló la Media Luna Roja en un comunicado.

Israel derriba la casa en Cisjordania de un miembro de Hamás implicado en dos ataques en 2024 El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el derribo de la vivienda en Cisjordania de un integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsable de dos ataques perpetrados en 2024 que se saldaron con la muerte de dos israelíes. Así, ha indicado en un comunicado que los militares demolieron la casa en la localidad de Silat al Jarziya de Raafat Dauasi, un integrante de Hamás en la ciudad cisjordana de Yenín muerto en un bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel en agosto de 2024.

Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor Al menos un palestino ha muerto este miércoles en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el palestino, identificado como Muhand Yamal al Najar, de 20 años, ha sido tiroteado cerca de una rotonda situada en la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Irán convoca al embajador de Alemania para protestar por "actividades antiiraníes" en el país europeo El Gobierno de Irán ha convocado al embajador de Alemania en Teherán, Axel Dittmann, para protestar por "actividades antiiraníes" en el país europeo y las posiciones "destructivas" adoptadas por políticos alemanes hacia las autoridades iraníes, sin que Berlín se haya pronunciado por ahora sobre esta decisión. El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que Dittmann fue convocado el martes por las "posiciones destructivas e ilegales" de Alemania hacia Teherán, incluidas "las acciones y movimientos antiiraníes" en el país, entre ellos "acoger y apoyar a elementos y grupos terroristas y violentos".

Israel confirma la muerte de un militar en el sur de Gaza en un supuesto incidente de "fuego amigo" El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un militar en el sur de la Franja de Gaza, un suceso que está bajo investigación y que ha sido achacado a "fuego amigo", sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente. Así, ha indicado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales que el fallecido es Ofri Tafe, de 21 años y miembro de la unidad de reconocimiento de una brigada de paracaidistas, antes de agregar que la familia del militar ha sido ya notificada.