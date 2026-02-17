Contacto bilateral
Albares recibe al nuevo embajador de EEUU y espera reforzar las ya "sólidas relaciones"
Redacción
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este martes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., con quien ha abordado la agenda bilateral, destacando "las sólidas relaciones" que mantienen y confiando en seguir estrechándolas. El empresario estadounidense, de 81 años y origen cubano, llegó el lunes a Madrid y se hace cargo de la Embajada de EE. UU. en un momento de tensiones entre Europa y Washington, por un lado, y también con España sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5 % del PIB su presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.
Albares ha recibido al embajador estadounidense en España y Andorra en la sede del ministerio en vísperas de la presentación de cartas credenciales al rey Felipe VI, en el Palacio Real, junto a otros seis nuevos embajadores.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España y Estados Unidos mantienen unos sólidos lazos bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros.
El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa