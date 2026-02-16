Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

En Rhode Island

Al menos una niña ha muerto en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU

La persona responsable de efectuar los disparos también ha fallecido, según las autoridades

Un vehículo de la Policía de Pawtucket.

Un vehículo de la Policía de Pawtucket. / EP

EP

Madrid

Al menos una persona ha muerto, una niña pequeña, y cuatro personas más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este lunes durante un partido de hockey en Pawtucket, en el estado norteamericano de Rhode Island, cerca de Boston.

El Ayuntamiento de Pawtucket ha confirmado la muerte de la niña durante un partido de la liga de Secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisión local WJAR, filial de la CBS.

La persona responsable de efectuar los disparos está muerta, según el Ayuntamiento, que asegura que la Policía no está buscando a ningún sospechoso más.

Noticias relacionadas y más

Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents