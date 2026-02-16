En Rhode Island
Al menos una niña ha muerto en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU
La persona responsable de efectuar los disparos también ha fallecido, según las autoridades
EP
Al menos una persona ha muerto, una niña pequeña, y cuatro personas más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este lunes durante un partido de hockey en Pawtucket, en el estado norteamericano de Rhode Island, cerca de Boston.
El Ayuntamiento de Pawtucket ha confirmado la muerte de la niña durante un partido de la liga de Secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisión local WJAR, filial de la CBS.
La persona responsable de efectuar los disparos está muerta, según el Ayuntamiento, que asegura que la Policía no está buscando a ningún sospechoso más.
Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
- Atropello arbitral para la sexta plaza
- Ruhan, de Perú a Galicia para comprar un barco y vivir de la pesca artesanal
- El PP de Vigo «corrige» el Meco y reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar