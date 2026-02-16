El líder negociador iraní celebra "una reunión profunda y técnica" con el jefe de la Agencia Atómica internacional antes del encuentro con EEUU

El ministro de Exteriores iraní y jefe negociador del país persa, Abbás Araghchi, ha celebrado este lunes reuniones "técnicas y profundas" con el director de la Agencia Atómica de Naciones Unidas, Rafael Grossi, en Ginebra, un día antes de la prevista segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La primera ronda ocurrió hace dos semanas en Omán.

"Estoy en Suiza con ideas reales para conseguir un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está encima de la mesa: nuestra sumisión ante sus amenazas", ha declarado Araghchi en sus redes sociales.

La reunión, en la que por parte de Washington asisten el jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está prevista el martes por la mañana, pocas horas antes de que Witkoff y Kushner, también en Ginebra, participen también en un encuentro de negociaciones entre Ucrania y Rusia.

Como con Kiev y Moscú, la tensión entre Teherán y Washington es enorme: EEUU ha mandado un segundo portaviones a las costas de Irán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este fin de semana que el acuerdo -nuclear o de defensa- con la República Islámica tiene que ocurrir "en menos de un mes".

El contenido de lo discutido, sin embargo, es un misterio. EEUU ha asegurado en el pasado querer discutir no solo el programa nuclear iraní, sino también sus sistemas de misiles balísticos y el paraguas de Teherán de milicias afines en al región, entre las que se encuentran Hizbulá en el Líbano y Hamás en Gaza. Irán asegura estar dispuesta tan solo a hablar sobre su programa nuclear, e incluso altos cargos de la República Islámica han dicho en los últimos días que Irán no renunciará a enriquecer su propio uranio.

"Un acuerdo difícil"

"Conseguir un acuerdo con Irán será difícil", ha declarado este lunes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en Europa tras su participación en la Conferencia de Seguridad Múnich del fin de semana. Las posibilidades, así, de que fallen las negociaciones y estalle una nueva guerra en la región son altas, sobre todo ante las posiciones maximalistas que tanto Irán como Estados Unidos muestran en público.

A ellas, además, se suma una Israel que se muestra abiertamente contraria a las negociaciones con Teherán. El primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, estuvo de hecho la semana pasada en Washington para reclamarle a Trump dureza en las negociaciones, y que "no se deje engañar" por parte de los iraníes.

Noticias relacionadas

Ante la llegada de un nuevo portaviones de EEUU —y la preparación, según medios estadounidenses, de las fuerzas norteamericanas para un conflicto que pueda durar varias semanas— la Guardia Revolucionaria iraní ha celebrado este lunes varias maniobras navales en el estrecho de Ormuz, un punto clave en transporte de crudo mundial. Irán, en las últimas semanas, ha amenazado con cerrarlo y atacar barcos que intenten cruzarlo de ser atacada por parte de Washington.