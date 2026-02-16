El ICE detiene en EEUU al hijo de una congresista colombiana de derechas y pide a Petro que lo traiga de vuelta al país

El presidente colombiano Gustavo Petro acaba de recibir una petición que no pasó inadvertida para la prensa de ese país. El hijo de la congresista conservadora Ángela María Vergara González fue apresado en Estados Unidos por agentes de la policía migratoria (ICE). Según la representante de la región de Bolívar, lleva casi tres semanas "encarcelado y encadenado". Y por eso pidió al mandatario de izquierdas, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva Rueda, que coordinen un vuelo humanitario para repatriar a ciudadanos colombianos que se encuentran en bajo esas mismas condiciones en EEUU.

Según Vergara González es necesario activar "mecanismos urgentes" que faciliten "el retorno digno, seguro y oportuno de connacionales" que ya han resuelto su situación jurídica, pero continúan en centros de detención a la espera de ser deportados a Colombia.

La legisladora debió admitir que su preocupación no era como representante del Congreso sino en calidad de "madre de uno de los colombianos que atraviesa esta situación". Su hijo, aseguró Vergara González, tenía permiso de trabajo, seguro social y una audiencia programada para 2028 en el proceso de asilo, cuya motivación no aclaró. "Jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito". El ICE no tomó en cuenta esos antecedentes. Y ahora, "él, al igual que muchos colombianos, están viviendo un martirio".

La congresista propone que Bogotá y Washington abran un canal especial para tratar el asunto de los migrantes que deben ser devueltos al país. "Colombia no puede ser indiferente cuando sus hijos esperan volver a casa". La congresista debió enfrentar críticas en las redes sociales por una anterior simpatía hacia el millonario republicano. Sin embargo, negó haber participado del grupo de "latinas por Trump"