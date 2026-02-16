Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas asegura que Rusia está "rota" y recomienda endurecer las condiciones en las conversaciones de paz

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz: limitación del tamaño del Ejército, indemnizaciones por daños materiales, prohibición de cualquier tipo de amnistía por crímenes de guerrra y devolución inmediata de los niños ucranianos en territorio ruso.

"Vamos a ser claros con respecto a Rusia: Rusia no es una superpotencia", ha declarado Kallas durante su discurso de este domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich donde ha asegurado que "tras más de una década de conflicto" desde el comienzo de los combates en la región ucraniana del Donbás, "incluidos cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania, Rusia apenas ha superado las líneas de 2014" a un coste de más de un millón de bajas.

"Hoy Rusia está rota, su economía hecha pedazos, está desconectada de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos están huyendo", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea antes de estimar que "la mayor amenaza que representa Rusia en este momento es que gana más en la mesa de negociaciones" con Estados Unidos y Ucrania "de lo que ha logrado en el campo de batalla".