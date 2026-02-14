16 muertos y la principal autovía del país cortada: ¿Por qué las borrascas castigan más a Portugal que a Galicia?

Portugal vivió ayer una de las jornadas más tensas desde el inicio del tren de borrascas que ha inundado la Península Ibérica. Nuestros vecinos lusos pasaron la jornada pendientes sobre todo de la ciudad de Coímbra, en el centro del país, donde 9.000 personas (el 10% de su población) estaban sobre aviso de una posible evacuación ante la crecida del río Mondego.

El río, desbordado desde la madrugada del jueves por la rotura de un dique colapsó la autovía A-1 que conecta Oporto con Lisboa en el kilómetro 191,2 y obligó a desalojar de sus casas a casi 3.600 personas en zonas rurales.

Desde el inicio de esta concatenación de borrascas, el país ha sufrido 16 muertes y la declaración del estado de calamidad en 68 localidades. También preocupa el elevado nivel del agua embalsada (99,1%) al que se encuentra la presa de Aguieira.

¿Por qué las borrascas afectan más a Portugal que a Galicia?

Aunque Galicia ha tenido su propia dosis de problemas derivados de las borrascas —el CIAE 112-Galicia recibió más de 50.800 llamadas por este motivo en las últimas tres semanas y se gestionaron 7.613 incidencias—, ninguno ha presentado la gravedad de los que enfrenta el país vecino.

En las últimas semanas, ha caído tanta agua en la comunidad que podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años, se activó la primera alerta roja por lluvias en Galicia en los 25 años de historia de MeteoGalicia, y los principales ríos gallegos van, de media, 3 veces por encima de su caudal de años anteriores.

La autovía A1, que une Lisboa con Oporto, colapsada a la altura del dique que se rompió ayer en el río Mondego, en la zona de Casais cerca de Coimbra. / Miguel A. Lopes

Para explicar la escasa gravedad de lo ocurrido en Galicia en comparación pese a estos datos, el gerente de la Axega, Marcos Araújo, señala que ha sido «gracias a la concienciación de la sociedad» y la velocidad a la que reciben la información. Pero esto por sí solo no marca la diferencia.

Muchos responsables municipales denuncian que faltan medios humanos y técnicos para responder a la emergencia, mientras los vecinos expresan su temor a que futuras lluvias agraven una situación ya límite. Con todo, son los mismos ciudadanos quienes se han convertido en la columna vertebral de la gestión de esta crisis: vecinos que ayudan a retirar barro, asociaciones repartiendo comida y municipios menos afectados enviando voluntarios a donde más falta puedan hacer.

Dimisiones y polémicas por la gestión

La ministra de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Maria Lúcia Amaral, presentó el pasado 10 de febrero su dimisión, a propuesta del jefe del Gobierno Luís Montenegro, al entender «que ya no tiene las condiciones personales ni políticas indispensables para el ejercicio del cargo».

En un comunicado, la Presidencia de Portugal informó que el mandatario Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia de Amaral y que «transitoriamente» el primer ministro, Luís Montenegro, asumirá sus competencias.

Amaral ha sido el blanco de esas críticas por el retraso en la respuesta gubernamental a la crisis desatada por los temporales, que han ocasionado inundaciones, deslizamiento de tierras e importantes daños materiales en varias partes del territorio.

Sobre los próximos días, en los que se espera que las lluvias den una tregua en el país, el primer ministro adelantó que la evacuación «del agua que desbordó el dique que cedió del río Mondego será lenta y supondrá muchos retos tanto para las autoridades municipales como para las nacionales».