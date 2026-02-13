Trump suaviza sanciones al petróleo venezolano y fortalece la autoridad de Delcy Rodríguez

La visita a Venezuela del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, ha dejado dos claros ganadores con un reparto muy desigual. De un lado, y de manera previsible, la Administración de Donald Trump, que, tras el desplazamiento de Nicolás Maduro del poder, se considera artífice las primeras ventas de petróleo venezolano por 1.000 millones de dólares. Wright profetizó que en poco tiempo se quintuplicarán esos números. Washington ha suavizado además las sanciones al sector energético. La "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, también tuvo sus razones para celebrar. Prodigó sonrisas al enviado del magnate republicano y, a la vez, en el contexto de su gira, que promete ser apenas el comienzo de una presencia recurrente, se permitió ciertos gestos de endurecimiento hacia los sectores más duros de la oposición, encabezados por María Corina Machado. Rodríguez advirtió a la dirigente que deberá "responder" en Caracas por sus posiciones políticas en sintonía con la intervención militar de EEUU. A la vez, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional (AN), descartó de plano elecciones en un plazo a la vista, mientras el oficialismo ha pisado el freno de la ley de amnistía. La velocidad prometida ya no es tal y la semana que viene podría promulgarse una iniciativa que tiene un artículo problemático: el reconocimiento de los beneficiarios de que cometieron un delito contra el Estado, algo que la oposición, incluso la moderada, no está dispuesta a aceptar.

Estos episodios ocurrieron con Wright en Venezuela. "Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional", dijo la anfitriona. En un vídeo se la ve con un casco rojo. El enviado de Trump lleva un casco blanco. Ambos fueron a un campo de la estadounidense Chevron, empresa que realizará nuevas inversiones por 100 millones de dólares. Su asociación con la estatal PDVSA, dijo, es "extraordinaria". Wright tiene un mandato del multimillonario: el país sudamericano debe recuperar los niveles de producción previos a la era de Hugo Chávez y Maduro, de tres millones de barriles diarios. El tutelaje de esa transformación incluye la renta, como lo destacó el secretario de Energía. "Se creó una cuenta en Qatar, controlada por el Gobierno de Estados Unidos en todo momento, para ingresar ese dinero y luego enviarlo desde allí a Venezuela. Ahora tenemos una cuenta en el Tesoro de Estados Unidos". Ese control se mantendrá hasta que los venezolanos elijan "un Gobierno representativo". Y eso, como dijo Jorge Rodríguez, no sucederá en un corto plazo.

Wright estaba haciendo las maletas cuando se anunció la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesorode emitir dos licencias generales de alto impacto. Una de ellas permitirá a las empresas mundiales Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar sus operaciones de petróleo y gas. La otra licencia facilita ⁠a empresas de todo el mundo celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos bajo condición de que no se realizarán transacciones con compañías de Rusia, Irán o China.

Hostigamiento

Wright recordó que Washington ha diseñado una hoja de ruta para Venezuela: "Estabilización, recuperación y reconciliación, y transición". Por ahora, el petróleo es el factor más dinámico de las relaciones y el tema que marca el ritmo de los avances. Si bien el secretario de Energía recordó que la agenda no es solo económica, sino política, hasta el momento Washington no hizo ningún comentario sobre las palabras de Rodríguez.

La "presidenta encargada" participó de una movilización de estudiantes y destacó su "diversidad". Sin embargo, esa amplitud tiene un límite. El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, denunció una persecución por parte de un vehículo particular después de participar de una manifestación en la casa de estudios para exigir la libertad de los presos políticos. La oenegé Un Mundo Sin Mordaza y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron este viernes un fuerte despliegue de cuerpos de seguridad en las inmediaciones de un centro de reclusión, algo que no venía ocurriendo. La intensificación de la presencia de uniformados tiene lugar después de que se venciera el plazo anunciado por Jorge Rodríguez para concretar la liberación de los detenidos en dicho centro.