En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un muerto en Odesa en un ataque ruso que alcanza infraestructura energética en Mikoláyiv
Un nuevo ataque ruso nocturno con drones de larga distancia mató a una persona en un puerto de la región Odesa y alcanzó infraestructura energética en la vecina de Mikoláyiv, según han informado las autoridades ucranianas.
Otras seis personas han resultado heridas en la región de Odesa, según ha explicado el ministro de Desarrollo ucraniano, Oleksí Kuleba. Uno de los heridos está en estado grave.
Varios vagones de cargo han sido alcanzados en el puerto afectado de esta región del sur de Ucrania, según Kuleba, que informó además de daños en infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk, en la zona centro-este del país.
Dos tercios de los europeos creen que su país está bajo amenaza
Dos tercios de los ciudadanos de la Unión Europea (UE), un 68 %, creen que su país se encuentra bajo amenazas de defensa mientras crece la aprobación del nivel actual de inversión en esta materia, aval que en España alcanza el 80 %, según el último Eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea (CE).
Esta encuesta, publicada antes de la Conferencia de Seguridad que tendrá lugar en Múnich (Alemania) la próxima semana y que reunirá a líderes europeos, revela que los Estados miembros con mayor percepción de amenazas son Francia (80 %), Países Bajos y Dinamarca (77 %) y Chipre y Alemania (75 %).
Zelenski advierte de "consecuencias" a diplomáticos y autoridades locales si "no hacen lo suficiente"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este jueves a su personal diplomático, así como a las autoridades locales del país, que habrá "consecuencias" contra aquellos que no estén haciendo lo suficiente para intentar hacer frente a la crisis energética que sufre el país tras los bombardeos rusos.
"Está claro quién trabaja realmente con eficacia y a quiénes, simplemente, se les llama autoridades y no hacen lo suficiente por la gente. Habrá consecuencias", ha advertido el mandatario ucraniano en un vídeo publicado en sus redes sociales.
Zelenski ha instado a "todo el sistema diplomático ucraniano" a continuar dando a conocer en el exterior los estragos que los bombardeos rusos están ocasionando al sistema energético del país y sus instalaciones.
Rutte, sobre posibles contactos de Europa con Moscú: "Es EEUU quien tiene que acabar el punto muerto en las negociaciones"
En plena intensificación de las negociaciones a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un acuerdo de paz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respeta la idea de establecer una vía diplomática entre Europa y Moscú, pero cree que debe ser Washington quien acabe con el bloqueo. (Seguir leyendo)
Rusia y Ucrania devuelven a menores con sus familias tras la mediación de Melania Trump
Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores separados de sus familias por la guerra tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves la Casa Blanca. "Melania Trump logró hoy reunir con éxito a niños rusos y ucranianos con sus familias. Por tercera vez, la primera dama estadounidense ha facilitado el regreso de los niños a sus familias tras ser separados a causa del conflicto", detalló su oficina en un comunicado, aunque no precisó el número niños retornados. La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, informó a través de Telegram que se trata del regreso de cinco niños con su familia en Ucrania y de un niño con sus familiares en Rusia.
Zelenski condecora al deportista ucraniano descalificado de los Juegos de Invierno
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condecorado con el Orden de la Libertad al atleta ucraniano descalificado este mismo jueves de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán por desafiar la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI) a que compitiera con un casco con fotografías de deportistas ucranianas que han muerto durante la guerra. En el decreto en el que Zelenski ha condecorado al atleta, el competidor de la disciplina deportiva de skeleton Vladyslav Heraskevych, el presidente ucraniano explica que se trata de un reconocimiento al "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" del deportista olímpico y a su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".
Rusia denuncia un incremento de las "provocaciones" de la OTAN junto a su frontera
La OTAN ha tomado el rumbo de la militarización e incrementa el número de "provocaciones" en las fronteras de Rusia, Bielorrusia y los países de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, denunció este jueves el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.
"Los países europeos han tomado el rumbo de la militarización pese a la difícil situación de sus economías. Se incrementa la presencia militar de la OTAN, crece el número de provocaciones en el espacio aéreo y en alta mar", declaró en una entrevista a la agencia rusa Interfax.
Según el exministro de Defensa ruso, la Alianza Atlántica lleva a cabo maniobras que ensayan ataques a Rusia y Bielorrusia.
La OTAN confirma que España es el octavo contribuyente a Ucrania
La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este jueves que la OTAN ha certificado que España alcanzó durante 2025 una inversión del 2% del PIB en defensa, y se ha convertido en el octavo contribuyente de la Alianza a Ucrania.
En concreto, señaló, han sido 1.053 millones de euros, y subrayó "que nos pone en el lugar de ser los principales colaboradores" de Kiev frente a la agresión rusa.
A este respecto, la ministra anunció que ayer salió con destino a Ucrania "un paquete importante de defensa antiaérea, que es lo que nos pedían". "El gobierno ucraniano nos ha pedido una serie de misiles de defensa antiaérea que salieron precisamente ayer", recalcó.
Rusia empleó 219 drones y 24 misiles balísticos en ataque a principales urbes de Ucrania
Rusia empleó en su ataque de anoche contra las principales urbes de Ucrania un total de 24 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia, según el parte del bombardeo emitido este jueves por la Fuerza Aérea ucraniana.
De los 24 misiles balísticos, 15 lograron ser interceptados por las defensas aéreas ucranianas.
Rusia está utilizando en sus últimos ataques contra Ucrania números récord de misiles balísticos, que son los más difíciles de interceptar para las defensas aéreas ucranianas.
Ucrania dice haber alcanzado un arsenal de misiles y una fábrica de armamento en Rusia
Ucrania golpeó en sus ataques de la pasada noche contra territorio enemigo un arsenal de misiles, municiones y explosivos situado en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y una fábrica de equipamiento militar de alta tecnología en la región rusa de Tambov, según un comunicado publicado por el Estado Mayor ucraniano.
El arsenal de misiles de la región de Volgogrado es, según el Estado Mayor ucraniano, uno de los mayores depósitos de munición de Rusia y fue alcanzado por misiles ucranianos Flamingo.
El Estado Mayor agrega que se han producido explosiones secundarias en el perímetro del arsenal a consecuencia del ataque ucraniano.
