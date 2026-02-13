En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Los países árabes e islámicos condenan las recientes decisiones de Israel destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump considera que el presidente israelí debería estar "avergonzado" por no indultar a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en reclamar el indulto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien recibió en la víspera en Washington, y ha considerado por ello que su homólogo israelí, Isaac Herzog, "debería avergonzarse de sí mismo".
"Tiene un presidente que se niega a concederle el indulto. Creo que ese hombre debería avergonzarse de sí mismo. El presidente de Israel, el principal poder que tiene es el poder de conceder indultos y no lo hace", ha señalado en declaraciones a la prensa.
El inquilino de la Casa Blanca, que ha dicho de Hergoz que ha indultado en "cinco" ocasiones diferentes, ha considerado que, en el caso de Netanyahu "no quiere hacerlo porque supongo que perdería su poder". "Creo que el pueblo de Israel debería avergonzarlo. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo", ha reiterado.
Muere una persona en un ataque israelí con un dron en el sur del Líbano
Al menos una persona murió este jueves en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado a un miembro del grupo chií Hizbulá.
"Un ataque del enemigo israelí en el pueblo de At Tiri, en el distrito de Bint Jbeil, resultó en el fallecimiento de un ciudadano", anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Muere en una cárcel israelí un paramédico de Gaza que llevaba más de un año detenido
La Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos del Gobierno palestino anunció este jueves en un comunicado la muerte de paramédico gazatí que llevaba detenido en una cárcel israelí desde finales de 2024.
La Comisión conoció así "la muerte del paramédico Hatem Ismail Rayyan (59 años), de Gaza, en la prisión del Néguev", recoge el comunicado, en referencia a la cárcel situada en el desierto del sur de Israel, conocida por sus reiterados abusos a los prisioneros palestinos.
El Ejército sirio asume el control de una estratégica base de EEUU en la triple frontera
El Ejército de Siria ha asumido el control de la estratégica base militar estadounidense de Al Tanf, en la triple frontera con Irak y Jordania, después de que las tropas de Washington se replegaran en los últimos días.
"Gracias a la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio tomaron la base de Al Tanf, aseguraron la base y sus alrededores y comenzaron a desplegarse en la frontera sirio-iraquí-jordana", anunció este jueves el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado.
Según la nota, en los próximos días llegarán a la zona guardafronteras del departamento gubernamental para comenzar a proteger la divisoria.
Siria asegura tener el control de la base de Al Tanf tras la retirada de las tropas de EEUU
Las autoridades erigidas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han anunciado este jueves que sus fuerzas se han hecho con el control de la base de Al Tanf, situada cerca de las fronteras con Jordania e Irak, después de la retirada de las tropas estadounidenses allí desplegadas como parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.
"A través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se han hecho con el control de la base (de Al Tanf) y han asegurado su perímetro", ha dicho el Ministerio de Defensa en un comunicado facilitado a medios.
Así, ha recalcado que sus fuerzas "han empezado a desplegarse en la frontera sirio-iraquí-jordana en el desierto de Al Tanf", antes de agregar que "fuerzas de la Guardia Fronteriza empezarán a asumir sus funciones y a desplegarse en la zona durante los próximos días".
El Ejército de Israel pide a los iraníes que contacten con el Mossad para "cualquier cooperación"
El Ejército de Israel ha reclamado este jueves a la población de Irán que considere la opción de contactar con el Mossad para "cualquier cooperación", en un nuevo llamamiento a los iraníes para obtener información, en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.
"Pedimos al pueblo patriota iraní que por favor sólo siga nuestros métodos de contacto oficiales y se comunique con nosotros para cualquier cooperación", ha dicho el Ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales en farsi, donde facilita varios enlaces para los interesados en esta colaboración con Israel.
Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra el norte de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 y que se enmarca en la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un hombre identificado como Muhamad Salim Dababish ha muerto tras ser tiroteado por las tropas israelíes en el área de Al Zarqa, al este de la ciudad de Gaza.
Asimismo, una segunda persona no identificada ha muerto y varias han resultado heridas en otro ataque cerca de la rotonda de Kuwait, en el barrio de Zetiun, en el sureste de esta ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre estos incidentes.
El hijo del sah Reza Pahlavi exige un ataque militar contra el régimen en Irán
El heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, quiere exigir en la Conferencia de Seguridad de Múnich un rápido ataque militar estadounidense contra el régimen de Teherán, según relató al semanario alemán 'Der Spiegel'.
En una entrevista desde el exilio en EE.UU., Pahlaví calificó de "revolución" las sangrientas protestas de enero en Irán, que él intentó "coordinar" y apoyar desde el exterior y "construir puentes" con los grupos de la oposición. "Es una revolución. No nos rendiremos. Esta lucha podría prolongarse y seguir costando vidas humanas, pero no hay vuelta atrás", sostuvo sobre las protestas reprimidas en las que fallecieron miles de personas, según las ONG.
A su juicio, el régimen de Teherán "está debilitado" y su liderazgo "se esconde en búnkeres, y familias y patrimonios son trasladados al extranjero". "Cuanto más rápido se desmantele el aparato represivo más vidas se salvarán", sostuvo.
Indonesia defenderá los intereses de Palestina en la reunión de la Junta de Paz de Trump
Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, aseguró este jueves que defenderá los intereses de Palestina en la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, que celebrará su primera reunión el 19 de febrero en Washington para abordar la situación de Gaza.
La portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio, Yvonne Mewengkang, dijo que el Gobierno del presidente Prabowo Subianto utilizará su membresía en la Junta "para alentar activamente la participación de la Autoridad Palestina y garantizar que todo el proceso siga orientado hacia los intereses palestinos".
China reitera su rechazo a "todos los intentos de anexionar" territorio palestino por parte de Israel
El Gobierno de China ha reiterado este jueves su rechazo a "todos los intentos de anexionar" territorios palestinos por parte de Israel, después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando sus competencias en esta parte de Palestina.
"China siempre se ha opuesto a la construcción de nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados y se opone a todos los intentos de anexionar o atrincherarse en territorio palestino o socavar los pilares políticos de la solución de dos Estados", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- 220 afectados y 300.000 euros estafados por la academia que ofertaba títulos falsos
- La holandesa Redevco ultima la compra del parque comercial del Meixueiro por unos 40 millones
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- Cuando brilla el asfalto: la lección de Carlos Sainz en Vigo
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía