Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre el acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tienen intención de anunciar el próximo 24 de febrero la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, según informó el diario británico The Financial Times.

El diario cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que los comicios se celebrarían antes del 15 en mayo.

"Los ucranianos tienen la idea de que todo esto debe vincularse con la reelección de Zelenski", declaró al diario un funcionario occidental familiarizado con el asunto.

Funcionarios ucranianos y occidentales enfatizaron que era improbable que tanto el calendario como el ultimátum estadounidense pudieran cumplirse, ya que dependía de varios factores, incluyendo el avance hacia un acuerdo de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, el plan subraya el deseo de Zelenski de maximizar sus posibilidades de reelección, a la vez que envía un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, de que Kiev no retrasará la aplicación de un acuerdo de paz si se logra alcanzarlo.

El apoyo público a Zelenski, aunque sigue siendo sustancial, ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años, según muestran las encuestas nacionales, debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.

El plan del presidente ucraniano surge en medio de la presión de la Casa Blanca sobre Kiev para que concluya las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia esta primavera, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

Celebrar elecciones marcaría un giro político drástico para un presidente que ha argumentado repetidamente que tales votaciones son imposibles mientras el país permanezca bajo la ley marcial, que millones de ucranianos se encuentren desplazados y que cerca del 20% del país esté bajo ocupación rusa.