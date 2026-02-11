Maria Lúcia Amaral
Dimite la ministra del Interior de Portugal en medio de las críticas por su gestión durante el temporal
La ya extitular de la cartera "consideró que ya no poseía las cualificaciones personales y políticas necesarias para ejercer el cargo"
EP
La ministra del Interior de Portugal, Maria Lúcia Amaral, ha presentado este martes su renuncia al cargo en medio de las críticas por su gestión marcada por los estragos que ha dejado un temporal de lluvias en el sur del país, mientras sus competencias serán asumidas temporalmente por el primer ministro, Luís Montenegro.
Así lo ha anunciado la Presidencia portuguesa en un breve comunicado en el que señalado que Amaral "consideró que ya no poseía las cualificaciones personales y políticas necesarias para ejercer el cargo".
El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aceptado una dimisión "que le fue propuesta por" Montenegro tras las numerosas críticas a la que fuera Defensora del Pueblo primero, por la prevención ante las tormentas que azotan Portugal desde hace semanas y, luego, por la respuesta a los efectos de este temporal que ha dejado al menos ocho muertos, miles de heridos y unas 100.000 personas sin luz.
Además, el Ejecutivo dirigido por el conservador Montenegro, que no se ha pronunciado sobre la renuncia de Amaral, cifra las pérdidas en más de 4.000 millones de euros.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Las cofradías gallegas tildan de «disparatada» la propuesta del Gobierno de prohibir la pesca de anguila