Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

En Tumbler Ridge

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda

Otra persona murió cuando era transportada a un hospital

Policía canadiense en la Columbia Británica.

Policía canadiense en la Columbia Británica. / Europa Press

EFE

Toronto

Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

Noticias relacionadas

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
  3. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  4. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  5. Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
  6. Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
  7. Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
  8. Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

David Uclés: el best seller como magia

David Uclés: el best seller como magia

La historia Ashley Julieth Soto, una mujer trans que se queda fuerade la regularización de migrantes

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas
Tracking Pixel Contents