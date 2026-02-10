Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia no tiene fecha de próxima ronda contactos con Ucrania, pero espera reunirse pronto
El Kremlin no tiene fechas concretas, pero espera que la siguiente ronda de negociaciones trilaterales para la paz en Ucrania tenga lugar pronto.
"No, todavía no hay fechas concretas. Pero aun así esperamos que ocurra pronto", informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Hoy mismo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que las negociaciones para poner fin a la guerra continúan, pero que todavía queda "un gran camino por recorrer".
Un refugiado de Donetsk mata a cinco personas en un centro de desplazados de Ucrania occidental
Un refugiado ucraniano de 72 años de la región oriental de Donetsk mató esta madrugada con un hacha y un martillo a otros cinco desplazados que vivían con él en las dependencias de una escuela de la región de Rivne, en el extremo noroccidental de Ucrania, según informó la Policía Nacional del país.
Los agentes establecieron que, alrededor de las 04.10 (02.10 GMT) en el lugar de residencia de los desplazados internos se produjo un conflicto por cuestiones de convivencia entre el natural de la región de Donetsk de 72 años y otros residentes que desembocó en una pelea.
Las cinco víctimas mortales, dos hombres de 60 y 68 años y tres mujeres de 81, 78 y 56, murieron en el lugar de los hechos debido a las heridas sufridas. Los fallecidos eran naturales de las regiones de Donetsk y Kirovograd.
Amnistía acusa a Rusia de incurrir en una "campaña de crueldad extrema contra la población civil" ucraniana
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes una "campaña de crueldad extrema contra la población civil ucraniana" en el marco de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la infraestructura energética del país, que ha dejado a miles de personas sin electricidad en plena ola de frío.
Estos ataques, calificados de "sistemáticos" por parte de la organización, dejan escenas "devastadoras" para la población de las zonas afectadas, donde los supervivientes hacen frente al "gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente".
"Rusia no está librando una guerra de agresión contra Ucrania: está sometiendo a toda la población civil a una campaña de crueldad extrema. La escala e intensidad de sus ataques contra una infraestructura energética vital indica claramente la estrategia de propagar la desesperación entre la población civil ucraniana y minar su moral", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.
El presidente del Parlamento ucraniano agradece el firme apoyo de España a su país
El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este lunes el Congreso y el Senado y ha agradecido públicamente el firme apoyo de España a su país, un respaldo "claro" y basado en principios.
Stefanchuk, que mañana será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa e intervendrá en el hemiciclo del Congreso, ha puesto en valor el apoyo español en un mensaje en X.
Estonia veta la entrada al país a otro millar de combatientes rusos
Estonia ha anunciado este lunes que veta la entrada al país a otros 1.073 combatientes rusos en la guerra de Ucrania, siguiendo la medida adoptada a mediados de enero contra unos 200 ciudadanos rusos que han participado en el ataque militar ruso alegando motivos de seguridad.
"Estonia ha prohibido la entrada al espacio Schengen a otros 1.073 combatientes que lucharon contra Ucrania", ha anunciado el primer ministro estonio, Kristen Michal, en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que cerca de 1,5 millones de personas han participado en la agresión rusa contra Ucrania.
Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania
El embajador de Rusia en Bélgica, Denis Gonchar, ha avisado a la Unión Europa de que si mantiene sus declaraciones y acciones hostiles contra Moscú no abrirán conversaciones directas sobre una paz negociada en Ucrania, como el Kremlin sí mantiene en este momento a tres bandas con Kiev y Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.
Así lo ha asegurado el diplomático ruso en una entrevista a la agencia rusa de información Ria Nóvosti, haciéndose eco de la creciente voluntad de Estados miembros de la Unión Europea por abrir un diálogo directo con el Kremlin para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, todo ello mientras la Comisión Europea y los Veintisiete mantienen, a ojos de Moscú, su política "hostil" y "poco constructiva".
Letonia acusa a Rusia de "reclutar individuos" para perpetrar "actos de sabotaje" en el país
El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, Normunds Mezviets, ha acusado este lunes a las autoridades rusas de "reclutar individuos" supuestamente con antecedentes criminales para perpetrar "actos de sabotaje" en el país, especialmente contra infraestructuras militares.
"El año pasado ocurrieron varios incidentes en el territorio, los cuales han sido investigados y de los que no se puede excluir una conexión directa con determinadas directrices dadas por los servicios especiales rusos", ha apuntado Mezviets en declaraciones recogidas por el portal de noticias Delfi.
Aunque ha descartado que los citados incidentes provocaran "daños significativos" a los "intereses nacionales letones", ha recordado que se han registrado incluso ataques incendiarios contra instalaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa. Estos mismos grupos habrían planeado quemar camiones con matrículas ucranianas, tal y como ha explicado.
Ucrania dice haber alcanzado un centro de mando y un almacén de drones dentro de Rusia
El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de ataques contra objetivos situados dentro de la Federación Rusa en los que habrían sido alcanzados un punto de mando enemigo de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, y un almacén de drones en la sureña Rostov.
Según el comunicado del Estado Mayor, en el ataque contra el almacén de drones de Rostov fueron destruidos tres contenedores de drones FPV en los que había unos seis mil aparatos no tripulados.
Un número no determinado de contenedores adicionales sufrieron daños en el ataque, según la nota castrense ucraniana, que también informa de un bombardeo en el que fue alcanzado un depósito de munición en la región ocupada de Jersón del sur de Ucrania.
Lavrov critica que Trump "en la práctica" no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado este lunes que Estados Unidos no está siguiendo el entendimiento mutuo alcanzado en la cumbre en Alaska para elevar la cooperación ruso-estadounidense, denunciado que bajo la presidencia de Donald Trump se mantiene "en la práctica" el mismo enfoque de sanciones y castigos a Rusia.
"Nos dicen que el problema ucraniano debe resolverse. En Anchorage, aceptamos la propuesta de Estados Unidos. Siendo honestos, ellos hicieron la propuesta y la aceptamos, lo que significa que el problema debe resolverse", ha afirmado el titular de Exteriores ruso en una entrevista en BRICS TV recogida por la agencia rusa Interfax.
En todo caso, Lavrov ha lamentado que al aceptar el planteamiento norteamericano se esperaba "avanzar hacia una cooperación plena, amplia y mutuamente beneficiosa", apuntando que la Administración de Trump no ha cambiado el curso con respecto al enfoque de su predecesor, Joe Biden.
Rusia apunta a la Inteligencia de Ucrania por el intento de asesinato del subdirector de Inteligencia Militar
Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que los detenidos por su presunto papel en el intento de asesinato la semana pasada del subdirector de la Inteligencia Militar de Moscú, el general Vladimir Alekseyev, han confesado que actuaron siguiendo órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los detenidos son Liubomir Korba, un ciudadano ruso nacido en Ucrania y acusado de ser el responsable de los disparos efectuados contra Alekseyev, y Vikro Vasin, también ruso y "cómplice" del primero, antes de destacar que ambos "admitieron su culpa" en el intento de asesinato.
"Korba fue reclutado en agosto de 2025 en Ternópil por un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)", ha dicho en un comunicado, en el que ha asegurado que el hombre recibió "entrenamiento" en Kiev y viajó a Rusia en agosto de 2025 tras hacer escala en Moldavia y Georgia.
