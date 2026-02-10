El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde estaba preso a la espera de juicio por múltiples y graves delitos entre los que se encontraban la violación de menores. La causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, expertos y figuras públicas no han dejado de cuestionar esta verdad oficial teniendo en cuenta las circunstancias opacas en las que se produjo y sin olvidar la cantidad de información de personalidades públicas que el pederasta tenía en su haber. Léase el principe Andrés y Donald Trump, entre otros que ya superan la decena.

Entre las irregularidades detectadas en la prisión, se encuentran que las cámaras de vigilancia cerca de su celda no funcionaban en el momento de su muerte, los guardias a los que estaba asignada su custodia no estaban en su puesto. Dos elementos clave para servir en bandeja mil y una teorías de la conspiración, que consideran que, lejos de un suicidio, el ahorcamiento fue el modo de silenciar al delincuente relacionado con la élite global.

Las primeras acusaciones contra el financiero comenzaron a salir a la luz en 2005, cuando una joven de 14 años denunció que había sido violada por él en su mansión en Palm Beach, Florida. El primer arresto llegó en 2008, cuando Epstein acusado de tráfico sexual de menores en Florida. Sin embargo, en lugar de enfrentar un juicio completo, llegó a un acuerdo judicial muy cuestionado, conocido como un "acuerdo de no enjuiciamiento" (NPA), que le permitió evitar cargos federales serios. Como parte de este acuerdo, Epstein se declaró culpable de cargos estatales menores de prostitución y fue condenado a 18 meses de prisión, pero pasó solo 13 meses con condiciones especiales.

Abuso sexual de 40 niñas

Una década más tarde, en el 2019, Epstein fue arrestado otra vez, esta vez en Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual de menores en el distrito sur de Nueva York. Las nuevas acusaciones incluyeron el abuso sexual de al menos 40 niñas, algunas de las cuales eran menores de edad, y la creación de una red de tráfico de jóvenes en su mansión de Manhattan y en su isla privada en las Islas Vírgenes, conocida como Little Saint James.

La desclasificación de los documentos del caso, analizado por el Congreso de EEUU, ha dejado al descubierto una red global de abuso sexual y explotación que afectó a cientos de mujeres y niñas.