El exministro Jack Lang dimite como presidente del Instituto del Mundo árabe por su vinculación al caso Epstein

El exministro de Cultura francés, Jack Lang, ha renunciado a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe, que dirige desde 2013, tras la aparición de su nombre los documentos desclasificados del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Para preservar el Instituto del Mundo Árabe y su labor ejemplar, y para poder refutar con serenidad todas las acusaciones formuladas contra mí, propongo presentar mi dimisión en una próxima reunión extraordinaria de la junta directiva, que también podrá elegir a mi sucesor", reza un misiva de Lang dirigida al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, recogida por el periódico 'Le Monde'.

Las autoridades francesas han aceptado esta dimisión, que se produce horas antes de una reunión programada por el propio Ministerio este domingo para que Lang diera explicaciones sobre este asunto. Los trámites para elegir al próximo presidente del Instituto ya están en marcha y Barrot ha solicitado la convocatoria de una reunión de la junta directiva en un plazo de siete días para tomar esta decisión.

Este mismo sábado la Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro de Cultura bajo el mandato del presidente François Miterrand por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales, en una causa en la que también está siendo investigada su hija.

Aparición reiterada en los archivos de Epstein

Los nombres de padre e hija aparecen hasta en 673 ocasiones en los archivos de Epstein. Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras. "Las acusaciones formuladas contra mí son inexactas, y lo demostraré, más allá del ruido y la furia de los medios y el frenesí digital", ha indicado en la carta de renuncia.

Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia de Estados Unidos sobre Epstein, un financiero neoyorquino condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.