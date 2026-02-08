En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha agradecido la huelga de trabajadores portuarios desarrollada el pasado viernes en más de una veintena de puertos de países europeos y del Mediterráneo, incluidos los de Marsella, Bilbao, El Pireo o Génova.
"Agradecemos la suspensión del trabajo durante un día entero por parte de los sindicatos portuarios (...) especialmente en Grecia, Italia, Turquía o Marruecos bajo el lema 'Los portuarios no trabajan para la guerra' en rechazo al envío de armamento a la entidad fascista ocupante", ha publicado Hamás en un comunicado.
El grupo armado palestino destaca que "es una expresión de solidaridad con el pueblo palestino, objeto de la continua agresión sionista".
Israel dice haber matado a un miliciano de Hamás que participó en los ataques de 7 octubre
El Ejército de Israel informó este sábado de que el jueves mató a Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un miliciano de Hamás "que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal masacre del 7 de octubre de 2023".
El ataque ocurrió en el norte de Gaza cuando las tropas "identificaron a un terrorista en la zona de la línea amarilla, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", detalló el Ejército en un comunicado.
Y agregó: "Tras la identificación las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza".
Netanyahu abordará con Trump las negociaciones sobre Irán en Washington el miércoles
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la situación en la que se encuentran las negociaciones con Irán.
"El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", señaló un comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí.
Trump prepara una reunión de la Junta de Paz para Gaza en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ultimando los preparativos para una reunión este mes en Washington de los líderes internacionales que conforman la llamada Junta de Paz para Gaza, columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Oriente Próximo.
Fuentes oficiales estadounidenses han informado a la agencia Bloomberg de que hay incluso una fecha provisional, el próximo día 19. Aliados de Trump y miembros de la junta como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, han informado que viajarán a Estados Unidos "dentro de dos semanas", sin referirse explícitamente al encuentro.
Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza
Al menos dos personas han muerto y 25 han resultado heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, y que se suman a un balance total que ha rebasado ya los 72.000 fallecidos.
El Ministerio de Salud destaca igualmente que 576 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 han resultado heridos durante este tiempo.
Irán insiste en su derecho "inalienable" a enriquecer uranio tras las conversaciones con EEUU
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha insistido en el "derecho inalienable" de su país a enriquecer uranio en sus primeras declaraciones tras el encuentro indirecto con Estados Unidos celebrado el viernes bajo la mediación de Omán, en un intento de reconciliar posturas tras meses de absoluto silencio.
"Es un derecho inalienable y tiene que continuar", ha manifestado Araqchi en declaraciones a la cadena panárabe Al Yazira en los aledaños del foro internacional que está celebrando el medio en Doha (Qatar).
Ricardo Mir de Francia
Irán no es Venezuela: ¿por qué un posible ataque de Trump podría desatar el caos dentro y fuera del país?
Envalentonado por la facilidad con la que sus militares depusieron a Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump lleva algunas semanas sugiriendo que Irán podría correr la misma suerte si no se pliega a sus demandas. Esas demandas — las últimas— se han trasladado de momento a la mesa de negociación en Omán, donde las delegaciones de ambos países mantuvieron el viernes una primera ronda de conversaciones. Washington exige a Teherán que renuncie a su programa nuclear, deje de fabricar misiles balísticos capaces de alcanzar Israel y retire el apoyo a sus aliados en la región. Una lista de la compra tan maximalista que difícilmente podrá prosperar.
Trump afirma que Irán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo: "Conocen las consecuencias, son muy duras"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que las conversaciones indirectas mantenidas con Irán han sido "han tenido resultados" y que "parece que (Teherán) quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas", al tiempo que ha señalado que ambas partes se reunirán nuevamente a comienzos de la próxima semana tras esta "muy buena" primera toma de contacto.
"Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser. La última vez quizá decidieron no hacerlo, pero creo que probablemente ahora piensan de manera diferente", ha opinado el mandatario antes de subrayar que las autoridades iraníes "conocen las consecuencias (que habría) si no llegan a un acuerdo". "Las consecuencias son muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena", ha reiterado en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One.
Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, llamó este viernes al Líbano a continuar con el plan de limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado, durante una visita a Beirut en medio de renovadas presiones para el desarme el grupo chií libanés Hizbulá.
"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.
Barrot se reunió este viernes con su homólogo libanés, Youssef Rajji; el presidente del país, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en un nuevo viaje al Líbano que coincide con el estallido de tensión entre Estados Unidos e Irán.
Israel bombardea un edificio en Gaza tras su primera orden de evacuación desde el alto el fuego
El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, poco después de emitir su primera orden de evacuación en el enclave desde la entrada en vigor el 10 de octubre del acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Según ha informado el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un edificio de tres plantas en el barrio de Zeitún, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.