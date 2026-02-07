Francia investiga al exministro Jack Lang por sus vínculos con Epstein

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación preliminar contra el influyente exministro Jack Lang y su hija Caroline, después de que sus nombres aparecieran en los archivos publicados recientemente del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Lang es el francés de perfil más conocido en aparecer en los documentos publicados por la justicia estadounidense sobre el acaudalado financiero estadounidense, que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Lang y su hija serán investigados por "blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado" debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein. Medios franceses detallaron que Lang, quien actualmente dirige el Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, habría solicitado repetidamente fondos o favores a Epstein. El exministro Lang ha negado tener conocimiento de los delitos del pederasta estadounidense.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo el viernes que había convocado a Lang a una reunión durante el fin de semana. "Ha sido convocado por el ministerio y será recibido el domingo", dijo Barrot a la AFP. Desde que se conocieran sus presuntos vínculos con Epstein arrecian los llamamientos para que renuncie a su cargo. "Los primeros elementos que emergen de estos archivos son nuevos y extremadamente graves" y requerirán un examen en profundidad, añadió Barrot.

Rechazo a dimitir

Lang no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP, pero su abogado Laurent Merlet afirmó que la reunión con Barrot es solo un encuentro con un superior. "El objetivo es entender su versión de los hechos", dijo Merlet, rechazando la idea de que los archivos probaran "lazos estrechos de amistad" entre Epstein y Lang.

El nombre de su hija, Caroline, también aparece en los archivos de una empresa constituida en el extranjero en copropiedad con Epstein. Caroline, productora de cine, dimitió el lunes como presidenta del Sindicato de Producción Independiente. Mientras, su padre se negó el miércoles a renunciar a su cargo en el IMA a pesar de las presiones para dimitir.

"Ministro de Cultura vitalicio"

Lang fue el gran director cultural en la Francia de las décadas de 1980 y 1990, creador de eventos como la Fiesta de la Música que ayudaron a cimentar su popularidad. Pero ahora a sus 86 años, quien fuera apodado "Ministro de Cultura vitalicio", capea la mayor tormenta en medio siglo de vida pública, en que ha ocupado diversos cargos (ministro, diputado, eurodiputado, alcalde, etc.). Durante sus dos mandatos al frente del Ministerio de Cultura (1981-1986 y 1988-1993), este fiel partidario del presidente socialista François Mitterrand dejó huella. "Forma parte del paisaje de nuestra juventud, como el Concorde o la Pirámide del Louvre", escribió el académico Jean-Marie Rouart.

Creador de la Fête de la Musique (Fiesta de la Música) en 1982 y de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio) dos años después, también encarnó la visión de Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia y el Instituto del Mundo Árabe (IMA).

Popular en las encuestas, particularmente entre los jóvenes, este hombre, que también fue ministro de Educación Nacional (1992-1993 y luego 2000-2002), siempre estuvo en sintonía con los movimientos sociales, defendiendo los derechos de los homosexuales desde el principio y creando el Desfile Tecno en 1998. Más allá de su inclinación por el brillo y el glamour, este hombre de elegancia moderna y a menudo elocuencia enfática fue un trabajador incansable con una imaginación fértil. Poseía una auténtica experiencia y un talento inimitable para la autopromoción.