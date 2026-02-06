La UE aumenta la presión sobre Rusia con un nuevo paquete de sanciones en plenas negociaciones de paz

La Comisión Europea ha presentado este viernes un nuevo paquete de sanciones que busca reforzar las medidas del bloque contra el Kremlin en el ámbito de la energía, el comercio y el sector bancario, para aumentar la presión sobre Rusia en plenas negociaciones de paz con Ucrania.

"Rusia solo se sentará a la mesa con verdaderas intenciones si se le presiona. Este es el único idioma que Rusia entiende", ha dicho al presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. La alemana ha destacado la importancia de las negociaciones de paz entre representantes ucranianos y rusos a instancias de Estados Unidos, pero ha insistido en la necesidad de aumentar la presión sobre el Kremlin.

El nuevo paquete de sanciones, el vigésimo desde que empezó la guerra hace casi cuatro años, se centra sobre todo en reforzar las medidas que la UE ha tomado en los últimos meses. Una de las principales medidas, cuyo objetivo es poner fin a las exportaciones de petróleo ruso, es reemplazar el tope al precio del crudo por una prohibición de los servicios marítimos en este sector.

En la práctica, esto se traduciría en que las empresas europeas no podrían prestar servicios que permitan las exportaciones de petróleo ruso, como los seguros o el transporte, independientemente del precio del crudo. El tope al precio fue una medida negociada con los países del G7, que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón.

Por eso, Von der Leyen ha abierto la puerta a hacer lo mismo con esta propuesta. "Como el transporte marítimo es un negocio global, proponemos implementar esta prohibición total en coordinación con socios con ideas afines después de una decisión del G7", ha dicho la alemana. Bruselas ha propuesto también prohibir dar asistencia o mantenimiento a buques metaneros y rompehielos, con el objetivo de dificultar todavía más las exportaciones de gas, que el bloque ha prohibido comprar a sus países.

Más restricciones a las exportaciones

En el ámbito financiero, la propuesta de la Comisión pasa por restringir la capacidad del sistema bancario ruso para financiarse. Bruselas ha planteado incluir 20 bancos regionales más en la lista de sancionados, incluir varios bancos en terceros países y endurecer las medidas en el ámbito de las criptomonedas para luchar contra la evasión.

El Ejecutivo comunitario ha propuesto además introducir nuevas restricciones a las exportaciones incluyendo el caucho, los tractores o los servicios de ciberseguridad. Según Bruselas, estas nuevas restricciones tienen un valor superior a 360 millones de euros. A esto se suma la prohibición de importar ciertos metales, químicos y materias primas críticas por un valor por encima de 570 millones.

La Comisión ha propuesto además ampliar por primera vez a terceros las restricciones a las exportaciones de ciertos productos, como radios, cuando existe "un alto riesgo" de que acaben siendo reexportados a Rusia. Bruselas también ha planteado reforzar la protección de las empresas europeas frente a intentos de expropiación del Kremlin en respuesta a las sanciones comunitarias.

Cuarto aniversario

El paquete ha llegado a apenas unos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Tanto la propia presidenta de la Comisión como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se desplazarán a Kiev con motivo del aniversario para mostrar su apoyo al país y al presidente Volodímir Zelenski.

"Insto ahora a los Estados miembros a que aprueben con prontitud estas nuevas sanciones. De hacerlo, enviaríamos una señal contundente ante el sombrío cuarto aniversario de esta guerra: nuestro compromiso con una Ucrania libre y soberana es inquebrantable", ha dicho Von der Leyen. Los ministros de Exteriores del bloque, que deben tomar la decisión por unanimidad, se reunirán el próximo 23 de febrero. Un día después se cumplen cuatro años de la agresión.

"Moscú no es invencible. En el campo de batalla, su Ejército se estanca. En casa, su economía se resquebraja", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una publicación en redes sociales. "Una mayor presión, junto con nuestros socios, y un mayor apoyo militar a Ucrania pueden acortar esta guerra", ha subrayado.