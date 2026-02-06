Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin destaca los "constructivos y muy desafiantes" contactos en Abu Dabi y confirma que "continuarán"

El Kremlin ha resaltado este viernes que las conversaciones trilaterales mantenidas junto a Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el miércoles y el jueves fueron "constructivas y muy desafiantes", al tiempo que ha confirmado que estos contactos "continuarán" en el futuro para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

"Hemos llevado a cabo un trabajo constructivo y al mismo tiempo muy desafiante durante dos días. Continuará", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, sin dar más detalles sobre el contenido de los contactos en Abu Dabi, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmara el jueves que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos.