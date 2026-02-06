Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU

Israel anuncia la reapertura del paso de Rafah con circulación limitada de personas

PI STUDIO

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  2. Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
  3. Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
  4. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  5. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  6. La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»
  7. Tres aviones frustran el aterrizaje en Vigo por los fuertes vientos: uno regresa a Madrid y dos se desvían a Alvedro
  8. Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»

