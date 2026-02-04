Hombres armados matan a 162 personas en el este de Nigeria

Hombres armados han matado el miércoles a 162 personas en el pueblo de Woro, en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, según la Cruz Roja. El ataque, confirmado por la policía y el gobernador estatal, es uno de los más mortíferos registrados en el país en los últimos meses.

La región enfrenta una grave inseguridad debido a la acción de bandas criminales y grupos yihadistas. Las autoridades habían impuesto toques de queda y cerrado escuelas en algunas zonas. El gobernador de Kwara calificó la masacre como una reacción de "células terroristas" ante las operaciones militares en curso.

Nigeria vive desde hace años una escalada de violencia armada, con ataques, secuestros y una insurgencia yihadista que afecta a varias regiones del país, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad con apoyo internacional.

Inseguridad multifactorial

El estado de Kwara sufre una inseguridad multifactorial, entre bandas armadas (conocidas localmente como 'bandits') que saquean pueblos, secuestran y aterrorizan a los habitantes, y una amenaza yihadista en aumento, con grupos activos en el noroeste del país que amplían su área de acción hacia el sur.

Frente a la inseguridad, las autoridades locales impusieron toques de queda en algunas zonas del estado y habían cerrado las escuelas durante varias semanas, antes de ordenar su reapertura el lunes.