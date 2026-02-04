Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles

La ciudad rusa de Bélgorod y varias localidades vecinas se quedaron este martes sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles, informaron medios locales.

Según el portal Noticias de Bélgorod, Ucrania atacó una instalación energética en Bélgorod.

"Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua", escribe el medio.