Guerra en Ucrania
Rusia rompe la 'tregua energética' con una lluvia de 60 misiles y 450 drones
El Kremlin reanudó sus ataques a las infraestructuras sensibles en pleno invierno, cuando las temperaturas alcanzan los 20 grados bajo cero
EFE
Rusia empleó esta madrugada para reanudar sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas 450 drones y más de 60 misiles, según dijo en su cuenta de X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga.
Sibiga señaló que el ataque, que se produce cuando las temperaturas se sitúan en 20 grados bajo cero en algunos lugares de Ucrania, tuvo entre sus objetivos regiones ucranianas como Kiev, Dnipropetrovsk, Járkov, Sumi y Odesa. El presidente ruso, Vladímir "Putin, ha esperado a que las temperaturas bajen y ha acumulado drones y misiles para continuar sus ataques genocidas contra el pueblo ucraniano", dijo Sibiga.
Rusia reanudó anoche sus ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas después de una pausa que comenzó el pasado jueves por la noche, cuando Putin acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, un cese temporal de estos bombardeos. "Ni los esfuerzos diplomáticos que se prevén en Abu Dabi esta semana, ni las promesas a EEUU han evitado que continúe su terrorismo contra la gente corriente en el invierno más duro", agregó el ministro ucraniano, que pidió más medidas sancionatorias contra Moscú y que se refuercen las defensas aéreas de Ucrania.
Zelenski: "Sin presión no terminará la guerra"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recriminó este martes al Kremlin que haya elegido el período más frío en lustros en Ucrania para volver a atacar el sistema energético del país, y ha declarado que a menos que se incremente la presión sobre Rusia no será posible poner fin a la guerra. "Sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión", dijo Zelenski en redes sociales sobre el ataque.
El líder ucraniano reclamó asimismo que se envíen más sistemas de defensa aérea a Ucrania para que pueda defenderse de ataques como el de la madrugada.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló