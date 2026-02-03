En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Un ataque ruso sobre Kiev deja al menos dos heridos y daños en distintas instalaciones
Al menos dos personas han resultado heridas a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, provocando asimismo daños en coches, viviendas, una escuela y una gasolinera.
Así lo ha denunciado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en su cuenta de Telegram, que ha precisado que una de las víctimas, un hombre, resultó herido en el distrito de Darnitsia, en el este de la localidad.
Zelenski confirma que Rusia ha cesado los ataques contra la infraestructura energética lejos del frente
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este lunes de que las Fuerzas Armadas rusas han cesado en el último día los ataques con misiles y drones suicidas contra la infraestructura energética ucraniana, excepto en lo que respecta a objetivos situados cerca del frente.
"Ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no ha habido ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.
El presidente ucraniano ha indicado que las fuerzas rusas "se concentran su terrorismo contra nuestra logística, principalmente los ferrocarriles", "como en los días anteriores". Así, ha habido ataques contra infraestructura ferroviaria en Dnipró y Zaporiyia. Y en Kiev sigue habiendo más de 200 viviendas sin calefacción, "principalmente a causa de accidentes".
Zelenski dice que la delegación ucraniana ya ha salido para encuentros con Rusia y EE.UU.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la delegación ucraniana salió este lunes con dirección a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para mantener encuentros con representantes rusos y estadounidenses en esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.
"Hoy hubo una reunión con nuestra delegación, los chicos están ya en camino. Los encuentros tendrán lugar el miércoles y el jueves. Y no sólo en formato trilateral, sino también en nuestro formato bilateral con Estados Unidos", indicó Zelenski en su discurso vespertino, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.
"Hay algo en lo que estamos de acuerdo, hay contenido que requiere más trabajo. Estamos listos para las garantías de seguridad. Los responsables del Gobierno trabajan en la reconstrucción y desarrollo de Ucrania, nuestros equipos están activamente implicados en esto", abundó el presidente de Ucrania.
Rusia informa de que ha entregado más de 12.000 restos a Ucrania y ha recibido más de 200 cuerpos desde junio
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha informado este lunes de que las autoridades ucranianas han entregado desde junio más de 12.000 restos a Rusia, mientras que las autoridades ucranianas han devuelto más de 200 cuerpos de militares rusos.
"Más de 12.000 restos han sido entregados a los ucranianos y nosotros hemos recibido más de 200 cuerpos de militares rusos", ha explicado Lavrov en rueda de prensa.
El responsable de la Diplomacia rusa ha recordado que "en las 17 rondas de intercambio de prisioneros de guerra y detenidos con la mediación de Emiratos Árabes Unidos entre Rusia y Ucrania entre 2024 y 2025 fueron liberadas más de 4.000 personas". "Más de la mitad de ellas regresaron a casa entre mayo y octubre de 2025", ha apuntado.
Zelenski dice que Ucrania considera terroristas a los Guardianes de la Revolución Islámica
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes de que Ucrania considera como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.
"En Ucrania ya hemos tomado esa decisión y hemos designado esa organización como terrorista y, para nosotros, el tema está cerrado", escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.
"Todos los terroristas del mundo se merecen el mismo tipo de tratamiento y condena, ninguno debe ganar", añadió el presidente ucraniano.
Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo de Rusia y le rebaja los aranceles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de EE.UU. y Venezuela.
"Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela", detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.
Esto "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.
Alemania abre su centro para innovación militar con la mirada puesta en Ucrania
Alemania inauguró este lunes el Centro de Innovación de las Fuerzas Armadas de Erding, unas instalaciones que aspiran a poner a disposición de sus soldados los últimos desarrollos técnicos en un momento en el que la guerra de Ucrania demuestra la celeridad de los procesos de la tecnología militar.
El ministro de Defensa, Boris Pistorius, aludió a la guerra de Ucrania como ejemplo en materia de innovación militar, pues en el campo de batalla, ucranianos y rusos realizan innovaciones en sistemas de defensa en cuestión de pocas semanas.
"Hoy en día, en Ucrania hablamos de ciclos de desarrollo de drones de un máximo de seis semanas", insistió el ministro alemán de Defensa.
Ucrania impone sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia y por ciberataques contra Kiev, la UE y la OTAN
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este lunes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra la 'flota fantasma' de Rusia, la cual es utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas por la Unión Europea (UE) a la exportación de crudo ruso, y su supuesta responsabilidad en ciberataques contra Kiev y países del bloque europeo y la OTAN. El decreto firmado por Zelenski busca sincronizar las sanciones ucranianas con las de la UE e incluyen diez individuos y seis entidades por su papel a la hora de facilitar ciberataques, así como las operaciones de la 'flota fantasma' para exportar petróleo ruso.
Von der Leyen anuncia que la UE presentará "muy pronto" su 20º paquete de sanciones contra Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que "muy pronto" la Unión Europa presentará su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en el marco del cuarto aniversario de su invasión de Ucrania, con el fin de ejercer más presión sobre Moscú para que se siente "de manera genuina" a negociar la paz con Kiev.
En un mensaje en redes sociales, la jefa del Ejecutivo comunitario ha detallado que ha mantenido una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de cara a las conversaciones de paz a tres que continuarán esta semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en la que también se sienta Estados Unidos.
Ucrania denuncia que Rusia sigue atacando infraestructuras energéticas en el este del país
Las autoridades ucranianas ha denunciado nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.
En concreto, el operador del sistema de la red eléctrica de Ucrania, NPC Ukrenergo, ha informado de que los ataques han provocado cortes en 162 establecimientos en las regiones ucranianas mencionadas.
