EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump sugiere "juntar" a la oposición venezolana y al Gobierno chavista en futuras conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de "juntar" a la oposición venezolana y a las actuales autoridades chavistas, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, en posibles futuras conversaciones que determinen el rumbo del país latinoamericano. "Me encantaría poder hacer algo al respecto (de la situación en Venezuela) y quizás unir a las partes para hacer algo", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios a bordo del avión presidencial, sin dar más detalles sobre una posible reunión entre ambos bandos.

Al ser preguntado por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Trump ha asegurado que es una "excelente persona", al tiempo que ha reivindicado el papel que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha tomado tras la intervención estadounidense en Venezuela. "Los líderes actuales están haciendo un muy buen trabajo", ha añadido.