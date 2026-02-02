Cruzan de Egipto hacia Gaza los primeros palestinos tras la reapertura del paso de Rafah

Un primer grupo de palestinos cruzó este lunes de Egipto hacia Gaza por el paso de Rafah tras la reapertura de este cruce vital que llevaba dos años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Según transmitió la televisión egipcia Al Qahera News en directo, los palestinos llegaron a la zona internacional del paso sobre las 7.30 hora local (5.30 GMT) y desde entones aún siguen terminando todo el proceso burocrático para poder acceder al enclave.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí.

En las imágenes se ve fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad. En total, según las fuentes, hay unas 50 personas.

Fuentes de seguridad egipcias informaron de que el paso tendrá capacidad para asimilar a unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino.

Según indicaron, sólo los residentes "aprobados" previamente por Egipto e Israel podrán entrar a la Franja, para luego ser "transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad".Serán esas autoridades militares israelíes las que en último término decidan si dejan entrar a los palestinos a su territorio.

Enfermos y acompañantes

Se espera para hoy lunes que cruce de Gaza a Egipto el primer grupo de enfermos y acompañantes, después de que el cruce reabriera ayer como "fase piloto".

Al Qahera News indicó también que los hospitales de la región del norte del Sinaí -donde se encuentra Rafah- están "en alerta para recibir a los enfermos y heridos que llegarán de Gaza".

De hecho, más de sesenta ambulancias esperan en la puerta del cruce para transportar a los heridos a los diferentes hospitales egipcios del norte de la península del Sinaí, un proceso que "empieza recibiendo a los heridos en un puesto en el cruce donde son diagnosticados por un equipo médico egipcio antes de decidir su traslado a un hospital", según el canal.

El paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.