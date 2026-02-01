Europa y EEUU estrechan el cerco a la "flota fantasma" rusa: abordajes en alta mar y presión en el Báltico

La Armada francesa asaltó y apresó frente a las costas de Almería al petrolero Grinch el pasado 22 de enero. La operación se realizó con información de inteligencia aportada por Reino Unido y fue, según el Gobierno galo, la primera operación conjunta de este tipo.

El buque "carecía de pabellón válido". Navegaba con bandera de las islas Comoras y con tripulación de origen indio pero se trataba, en realidad, de un barco ruso, según París. Sobre él pesaban las sanciones contra la "flota fantasma" rusa impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.

El Gobierno francés justificó el abordaje en virtud del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que valida el derecho de "visita" por parte de un buque de guerra si se tienen dudas sobre la validez jurídica de los títulos del barco, por ejemplo carecer de nacionalidad.

Tras ser inspeccionado por la Fiscalía gala, fue desviado a Francia por incumplir varias regulaciones internacionales. El capitán, de origen indio, fue detenido e interrogado.

25 de enero de 2026, mar Mediterráneo.- Abordaje de un buque de guerra francés al petrolero de la "flota fantasma" rusa Grinch / THIBAUD MORITZ / AFP

No ha sido el único caso reciente. En las últimas semanas se han producido apresamientos similares.

El pasado 7 de enero, fuerzas especiales militares y guardacostas de Estados Unidos abordaron en el Atlántico Norte, entre Islandia y Escocia, al buque 'Marinera' (antes llamado 'Bella 1'). Procedía del mar Caribe y, según Washington, se trataba de un barco de la "flota fantasma" que estaba violando las sanciones ligadas al petróleo venezolano.

Trayectoria del presunto petrolero de la flota fantasma rusa Bella1/Marinera El buque partió de Irán, apagó la señal cerca de Venezuela y luego fue apresado dirección a Rusia.

Había partido de Irán en diciembre con el nombre de 'Bella 1'. El 17 de diciembre, ya cerca de las costas venezolanas, apagó su Sistema Automático de Identificación (AIS, por sus siglas en inglés) y dejó de ser visible su posición GPS. Reapareció el 1 de enero, ya en el Atlántico y con el nuevo nombre de 'Marinera'.

El asalto se produjo tras más de dos semanas de persecución en los mares por la Armada estadounidense. En el lugar de la detención se detectó presencia rusa, entre otras de una unidad submarina que había estado siguiendo al barco, según la agencia Reuters.

Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela / Official X account of U.S. European Command / EFE

Ese mismo día, Estados Unidos anunció otra interceptación en alta mar, la del 'M/T Sophia', descrito como carente de bandera y sancionado por Estados Unidos. Fue llevado a las costas estadounidenses. El caso generó polémica y ha abierto un procedimiento judicial en Reino Unido, tras la denuncia por detención ilegal presentada por la mujer del capitán. Él y su primer oficial fueron arrestados y trasladados a un buque estadounidense. Existen dudas legales sobre la jurisdicción aplicada en ese traslado de tripulantes.

"La respuesta de Rusia a las actuaciones de Estados Unidos contra sus buques fantasma ha sido bastante modesta. Los petroleros capturados intentaron escapar cambiando a bandera y registro rusos y a pesar de ello Moscú se mantuvo en gran medida al margen. Esto, sin duda, amplía el margen de los socios europeos y británicos para actuar", analiza para EL PERIÓDICO Yulia Pavitska, directora del departamento de Sanciones de la Kiev School of Economics. "Es un avance, porque hay un número creciente de buques fantasma rusos operando bajo banderas falsas o desconocidas. El riesgo de ser detenidos e interceptados genera costes adicionales para Rusia. La cuestión ahora es si se llegará a confiscar algún buque fantasma. Por ahora, esto no ha ocurrido".

¿Qué es la "flota fantasma" rusa?

La "flota fantasma" rusa es una red de petroleros y cargueros que Rusia usa para eludir sanciones internacionales y seguir exportando crudo por encima del tope de precio fijado en las mismas. El objetivo es llenar las arcas de la Federación Rusa y contribuir así a financiar la invasión de Ucrania. La cifra de barcos de esa flota fantasma se desconoce, pero se estima que podría haber hasta unos 1.400 buques implicados, según una nota informativa distribuida por la delegación francesa en España. La Unión Europea tiene un total de 597 buques en la lista de barcos sancionados.

El 65% del petróleo ruso exportado por mar habría viajado en buques de esta flota. Los principales destinatarios son China y la India, que aprovechan los descuentos que aplica Moscú a quienes estén dispuestos a ignorar las sanciones impuestas por los países occidentales.

Esos barcos funcionan de manera opaca y ajena a las normas internacionales de la navegación marítima. Cambian frecuentemente de nombre, de país bandera y de propiedad. Viajan a veces con "pabellón inexistente o fraudulento", con sistemas de navegación manipulados o apagados y con "seguros insuficientes o inexistentes", todo según la citada nota informativa gala.

Todo esto multiplica los riesgos de accidentes y vertidos en alta mar, así como daños a infraestructuras marítimas. Los barcos usados son principalmente petroleros envejecidos. París vincula además esta flota con actividades "híbridas" de "sabotaje y espionaje", especialmente en zonas sensibles como el Báltico.

Cerco en el Báltico

Precisamente en el Báltico los países occidentales pretenden ejercer más presión, porque es un cuello de botella para esa "flota fantasma" rusa.

14 países europeos con costa en el mar del Norte y el mar Báltico, más Islandia, emitieron el pasado 28 de enero un comunicado conjunto en el que pedían estrechar el cerco a la navegación ilegal de barcos rusos en el Báltico.

Piden a los organismos marítimos que reconozcan la amenaza para la seguridad de navegación que suponen el bloqueo de la señal de seguimiento GPS y la suplantación de posición, así como las interferencias con los satélites de navegación procedentes de Rusia.

La carta, enviada a la Organización Marítima Internacional, está firmada por Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Suecia e Islandia. Alertan estos países que Rusia está poniendo "a todos los buques en riesgo de colisión o naufragio" al interferir los sistemas de navegación en ese entorno del mar Báltico y del mar del Norte.

Los métodos de interferencia más habituales incluyen el bloqueo o jamming de las señales de satélite con "ruido" para que otros barcos no puedan obtener su posición. También se usa la técnica de suplantación o spoofing, en la que se emiten falsas señales satelitales para confundir.

Estas prácticas comprometen la integridad del Sistema Automático de Identificación. "La falsificación de datos del AIS socava la seguridad marítima, aumenta el riesgo de accidentes y dificulta gravemente las operaciones de rescate", dicen los firmantes.

"La declaración es positiva, pero por ahora sigue siendo en gran medida una declaración política", subraya Yuliia Pavytska. "Pero los socios europeos empiezan a entender que la flota fantasma rusa no es solo una fuente de ingresos para Rusia y un gran riesgo ecológico, sino también un riesgo directo para la seguridad europea, ya que en más de una ocasión se lanzaron ataques híbridos desde buques fantasma rusos".

La carta podría suponer el primer paso para justificar el bloqueo de facto de ese paso a los petroleros rusos.