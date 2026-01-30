Turquía se ofrece para mediar entre Irán y EEUU ante la amenaza de un ataque contra el país persa

Turquía se ha ofrecido este viernes como mediadora entre Irán y Estados Unidos para "evitar la guerra" en un conflicto "que tiene que ser solucionado por la vía diplomática". Así lo ha asegurado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en una rueda de prensa conjunta en Estambul junto con su homólogo iraní, Abbás Araghchi.

"Las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán deben recomenzar, y esto es crucial para la región. Estamos en contra de cualquier intervención contra Irán, como nuestro presidente, [Recep Tayyip Erdogan], ha comunicado esta mañana al presidente iraní, Mesud Pezeshkian, y apoyamos las negociaciones y diplomacia ante la solución militar a un problema diplomático", ha asegurado Fidan, que ha aclarado que el jueves mantuvo conversaciones telefónicas con el jefe negociador de la administración de Donald Trump, Steven Witkoff, y con el embajador de EEUU en Ankara, Tom Barrack.

Según fuentes diplomáticas turcas citadas por el periódico 'Hurriyet', Turquía está intentando organizar una cumbre -presencial o telemática- la semana que viene entre Teherán y Washington. Araghchi, sin embargo, ha declarado que la posibilidad de empezar las negociaciones en tan corto periodo de tiempo es ínfima.

Posición "constructiva"

"No tenemos ningún plan para una reunión con los estadounidenses. Pero lo que quiero decir es que estamos listos para unas negociaciones justas, y esto necesita unas precondiciones que aun no han llegado. Hemos hablado de esto con nuestros colegas, y esperamos llegar a un punto en el futuro próximo que sirva para empezar estas conversaciones", ha declarado el ministro de Exteriores iraní, que ha comandado la posición "constructiva" que Turquía, Erdogan y Fidan "siempre han mantenido".

Aunque no ha mencionado abiertamente a Turquía como una mediadora, Araghchi ha dado entender que Teherán acepta el papel mediador en el que Ankara se propone. Turquía, de hecho, es el único país de la OTAN visitado por un alto cargo de la administración iraní desde la ola de protestas en el país persa de este enero.

"Tras esta reunión [con Araghchi], continuaremos hablando con los estadounidenses. Vemos una evolución en nuestras conversaciones, y esto nos sirve para avanzar hacia pasos más concretos. Hoy hemos discutido esto con mi amigo [Araghchi]. Espero que podamos encontrar una solución para que nuestra región no sufra una nueva guerra, ni veamos a una Iran aislada. La solución no es la guerra", ha dicho el ministro turco. Tras la reunión, el iraní de hecho se ha reunido con Erdogan, algo nada común en visitas de ministros de Exteriores a Turquía.

Un futuro incierto

Todo Oriente Próximo, así, se mantiene en vilo ante la llegada de varios buques de guerra estadounidenses al estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump aprieta con sus amenazas contra Irán mientras asegura estar dispuesto a negociar con la República Islámica.

Una reflagración de la guerra de 12 días de juni probablemente mayor escala, teniendo en cuenta que, a diferencia entonces, el régimen iraní siente su supervivencia realmente amenazada— ha hecho que incluso rivales históricos de Teherán como Arabia Saudí busquen rebajar tensiones y evitar un ataque estadounidense.

Irán, de hecho, asegura que este ataque no solo sería un conflicto entre EEUU e Irán, sino que afectaría a toda la región. "Estamos listos para la guerra. Estamos aún más preparados que en junio. Si alguien quiere atacarnos, recibirá una dura respuesta. Si EEUU interviene, esto cambiará el estatus quo de toda la región, y pasará los límites de una guerra bilateral. Tan solo esperamos que Estados Unidos actúe con sentido común y lógica", ha declarado Araghchi.