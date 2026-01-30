Seis muertos y estado de calamidad en Portugal tras el paso de la borrasca Kristin

El Gobierno de Portugal decretó este jueves la situación de calamidad en las zonas más afectadas por el temporal Kristin, que ha dejado al menos seis muertos y múltiples destrozos en distintas partes del país. Las víctimas mortales se han producido en las localidades de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), de Carvide y de Fonte Oleiro (distrito de Leiria) y de Silves (Faro).

El gabinete del primer ministro, Luís Montenegro, informó en un comunicado de la decisión, adoptada este jueves durante la reunión semanal del Ejecutivo. El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda explicó este jueves en declaraciones a EFE que Leiria, Coimbra, Castelo Branco y Santarém han sido los distritos más afectados por la borrasca, y que todavía hay localidades que no tienen servicio de electricidad ni de agua, entre otras incidencias.

La declaración de situación de calamidad en una zona implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.

Dejó fuera de servicio el 7 % de la red eléctrica

El temporal Kristin dejó sin servicio 774 kilómetros de líneas de muy alta tensión (por encima de 230 kV) en Portugal, lo que equivale al 7 % de la red nacional de transporte de electricidad, convirtiéndose en el fenómeno meteorológico con mayor impacto en esta infraestructura desde 2009. Así lo señaló este jueves en un comunicado Redes Eléctricas Nacionales (REN), la empresa que gestiona esas líneas en el país ibérico.

La borrasca derribó 61 postes de muy alta tensión, además de causar daños en otros, y ha afectado 10 líneas con «una importancia crítica», como la que une la zona norte con la sur, dice la nota.

REN consideró que el reemplazo de los de los postes afectados no se producirá hasta «dentro de algunas semanas».

Kristin es el fenómeno meteorológico «con mayor impacto» en las infraestructuras de REN desde 2009, cuando hubo un fuerte temporal en el mes de diciembre que destrozó 25 postes.

Aparte de los destrozos en la red de electricidad, también se han registrado otros en la de gas, cuyo abastecimiento no se ha visto afectado.

Durante la jornada de ayer, cerca de un millón de portugueses llegaron a estar sin electricidad, aunque después del mediodía se había reducido esa cifra a la mitad, según el Ejecutivo.

El miércoles, REN señaló que trabajaba con Red Eléctrica de España para restablecer «con la máxima urgencia» la normalidad en el suministro eléctrico en Portugal.