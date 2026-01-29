Crisis venezolana
Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela
Redacción
Washington
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo”, dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Un aterrizaje frustrado, un desvío y un inusual vuelo en Galicia de 20 minutos para llevar al Celta de Vigo a Belgrado
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El mercado amenaza al Celta