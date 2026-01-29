Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

En Directo
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Colonos incendian varias viviendas y atacan una comunidad beduina al noreste de Jerusalén
Colonos israelíes incendiaron durante esta pasada noche varias viviendas de ciudadanos palestinos y atacaron la comunidad beduina de Jallat al Sidra, al noreste de Jerusalén ocupada, informó este jueves la agencia de noticias palestina, Wafa. Los colonos, según informa la Gobernación de Jerusalén, bloquearon previamente la única carretera que conduce a la zona para después atacar la comunidad beduina. Posteriormente, las fuerzas israelíes irrumpieron en la comunidad con varios vehículos militares, de acuerdo con Wafa. Este ataque llega después de que durante la noche del miércoles varios colonos israelíes también lanzaran un ataque quemando casas e hiriendo a numerosos palestinos en las tres aldeas de componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land'; ganador del Óscar 2025. Pese a que la violencia de los colonos en Cisjordania es una constante desde hace años y se disparó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, haciendo de los ataques a palestinos, la destrucción de sus olivos, los robos de su ganado o los incendios contra sus propiedades una práctica cada vez más frecuente e intensa.
El presidente de Irán ordena publicar las identidades de los muertos en las manifestaciones
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado publicar las identidades de aquellas personas que han fallecido en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre y que, según el balance oficial, son unas 3.000 personas, si bien organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.
El jefe adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, ha anunciado a través de un breve mensaje publicado redes sociales que, por orden de Pezehskian, "se harán públicos los nombres y datos de todas las personas fallecidas en los recientes y trágicos sucesos".
España y otros diez países condenan la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este
Los ministerios de Asuntos Exteriores de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido han trasladado este miércoles su "profunda preocupación" y su "enérgica" condena por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este por parte de las autoridades israelíes.
En un comunicado conjunto, los once países han calificado la demolición de la instalaciones como un "acto sin precedentes" contra una agencia de la ONU y una "medida inaceptable para socavar su capacidad de operar".
Israel celebra que Francia apoye incluir a la Guardia Revolucionaria en lista terrorista
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebro la decisión de Francia de apoyar que la Unión Europea (UE) incluya a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas.
En un mensaje en sus redes sociales, Saar afirmó que la Guardia está "masacrando brutalmente al pueblo iraní" y por ello felicitó a su homólogo francés, Jean-Nöel Barrot, por su declaración informando del apoyo de Francia a esa decisión.
Liberados otros cinco presos palestinos de cárceles israelíes
El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha confirmado este miércoles que otros cinco presos palestinos han sido liberados de cárceles israelíes y trasladados por los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de la Franja de Gaza.
Los presos, cinco hombres con edades comprendidas entre los 34 y los 59 años --incluyendo una persona ciega-- fueron detenidos en el marco de la ofensiva militar israelí contra el enclave lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado las excarcelaciones.
Irán avisa a EEUU de responderá a un ataque "como nunca antes"
Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.
En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York ha respondido a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Oriente Próximo. "Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!", ha señalado.
Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 490 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales cinco cadáveres, cuatro muertos en ataques israelíes y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. Así, ha especificado que desde el 10 de octubre se han confirmado 492 "mártires" y 1.356 heridos, mientras que la cifra de cuerpos hallados en zonas de las que se retiraron los soldados de Israel en el marco del acuerdo asciende ya a 715. La cartera ha subrayado además que la ofensiva lanzada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 71.667 muertos y 171.343 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".
La Junta de Paz confirma 27 "miembros fundadores", con la reciente incorporación de El Salvador
La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza ha confirmado un total de 27 "miembros fundadores", entre los que figura El Salvador como nueva incorporación, en medio de las dudas expresadas por numerosos países sobre las funciones que tendrá el organismo y la posibilidad de que se configure como una estructura paralela a Naciones Unidas. Así, la Junta de Paz ha apuntado en un mensaje en redes sociales que entre los "miembros fundadores de la creciente organización internacional" figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo. La totalidad de los miembros anunciados en las últimas horas, a excepción de El Salvador, ya habían confirmado que serían parte del organismo, si bien destaca el caso de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó haber aceptado la invitación de Trump, si bien no figura en la lista publicada por la Junta de Paz. De esta forma, la Junta de Paz cuenta por ahora solo con un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --precisamente Estados Unidos--, después de que Alemania y Francia hayan rechazado sumarse y de que China y Rusia hayan declinado por ahora pronunciarse sobre si lo harán.
En una Gaza con más amputados que nunca, escasean los repuestos para las sillas de ruedas
En Gaza, donde la ofensiva israelí dejó miles de amputados, talleres de reparación de sillas de ruedas como el de Ramzi al Fajam enfrentan el cierre por falta de recursos debido al bloqueo de Israel. Personas con discapacidad como Ibtisam Baraka, que confiesa sentirse más vulnerable que nunca, urgen soluciones para repuestos, accesibilidad y reconstrucción en una región devastada. La obstrucción de Israel a la entrada de bienes, incluso durante el alto el fuego, hace que todavía sean muy escasos los repuestos y accesorios médicos que necesitan las personas con discapacidad en una Franja donde, durante la guerra, diez niños perdían una o ambas piernas cada día. Ramzi al Fajam, de 49 años, trabaja desde 1997 en el taller de dispositivos de asistencia de la Media Luna Roja Palestina, ubicado en la localidad sureña gazatí de Jan Yunis, uno de los centros más destacados y uno de los pocos que ofrece ahora servicios esenciales a quienes tienen una discapacidad. Sin embargo, está al borde del cierre debido a la escasez de materias primas, repuestos y herramientas para reparar sus sillas de ruedas, en paralelo al aumento sin precedentes en el número de personas con amputaciones.
Colonos atacan y hieren a palestinos en la oscarizada Masafer Yatta, en el sur de Hebrón
Colonos israelíes atacaron, quemaron casas e hirieron a numerosos palestinos en tres de las aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land', ganador del Óscar 2025. "Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos", denunció anoche en X el codirector de dicho documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra. En la aldea de pastoreo de Khirbet al Fakhit, al menos dos personas resultaron heridas la noche del martes, según informó la Media Luna Roja Palestina, que atendió a un joven inconsciente "con una herida en la cabeza y hemorragia grave", y a una niña que sufrió una fractura en la mano tras ser atacada por colonos. El grupo de colonos, algunos armados, irrumpieron a sus vez en las aldeas de Halawa y Jalet al Daba, también parte de Masafer Yatta, donde apedrearon varias casas y rociaron al menos el interior de una con gas pimienta, según la agencia palestina Wafa; además de herir a varios niños y mujeres. Los colonos, bajo la protección de las fuerzas del orden, robaron 150 ovejas pertenecientes a la familia Abu Aram, detalla Wafa.
