Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Muere un bebé por hipotermia en Gaza, ya son once los niños fallecidos este invierno

Un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino, donde no hay refugio adecuado para cientos de miles de desplazados forzosos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos del Gobierno del grupo islamista Hamás, informó este martes en su comunicado diario de la muerte del bebé de 12 días, y señaló que, además, el lunes se registraron dos muertes y nueve personas heridas debido a los ataques de las fuerzas israelíes.

Mientras el frío y las lluvias se intensifican, los niños y las familias de Gaza se refugian en precarias estructuras, improvisadas y mal aisladas, en las que se enfrentan a fenómenos extremos con poca protección contra los elementos.