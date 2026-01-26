En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel abrirá Rafah, solo para el cruce de peatones, una vez concluya la búsqueda de rehén
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una operación específica para agotar toda la información recopilada en el esfuerzo por localizar y devolver al rehén caído", detalla la Oficina en un comunicado. "Una vez finalizada esta operación, y de acuerdo con lo acordado con Estados Unidos, Israel abrirá el cruce de Rafah". El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado. Además, el comunicado recuerda que los palestinos que deseen salir de Gaza serán "sujetos a un mecanismo de inspección completo" a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y egipcias, sin detallar el proceso. Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica.
Netanyahu anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafá en cuanto se recupere el último cuerpo israelí
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo de israelí incluido en el listado, el de Ran Gvili.
"Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump Israel ha accedido a una reapertura limitada del paso de Rafá solo para tránsito a pie y sujeto a un mecanismo de inspección israelí", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado oficial.
La reapertura, explica el Gobierno israelí, "estaba condicionada al regreso de todos los rehenes vivos y a un esfuerzo al 100 por cien de Hamás para localizar y devolver a todos los rehenes fallecidos".
Israel prorroga 90 días más la prohibición de la cadena de televisión Al Yazira
El Gobierno israelí ha prorrogado otros 90 días la prohibición de emisión de la cadena de televisión panárabe Al Yazira en Israel y también en los territorios palestinos ocupados alegando la defensa de la "seguridad del Estado".
La prórroga ha sido remitida por Israel a los abogados de la televisión qatarí y en la misma se decreta el cierre de sus sedes en Israel. Además prohíbe prestar servicios a la cadena y publicar su contenido a través de otras plataformas, como YouTube. Asimismo obliga a las empresas de Internet a bloquear el acceso a las páginas web de Al Yazira.
La decisión se ha comunicado nueve días después de una notificación oficial a Al Yazira en la que se especifica que las fuerzas de seguridad y el Ejército israelíes consideran que la cadena sigue suponiendo un perjuicio para la seguridad del Estado.
El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar
Las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han asegurado este domingo que han dado ya a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili y han instado a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego.
"Hemos proporcionado a los mediadores todos los detalles e información de la que disponemos sobre la ubicación de los restos del prisionero", ha destacado el portavoz de las Brigadas, Abú Obeida, quien argumenta que la veracidad de esta información se basa en que "el enemigo está en estos momentos buscando en el lugar exacto referido en la información proporcionada".
Abú Obeida considera así que el grupo "ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, entregando a todos los prisioneros vivos y los restos que estaban en nuestro poder lo más rápido posible" pese a las "condiciones complejas y casi imposibles". Todo ello "a pesar de la falta de compromiso de la ocupación sionista y las docenas de violaciones (del alto el fuego) y masacres perpetradas durante el proceso".
Al menos dos muertos y seis heridos en ataques israelíes contra el sur y este del Líbano
Al menos dos personas murieron este domingo y otras seis resultaron heridas en ataques lanzados por el Ejército israelí contra distintas zonas del sur y del este del Líbano, donde Israel dijo haber atacado "estructuras desde la que operaba" el grupo chií libanés Hizbulá.
"El ataque enemigo en el área entre las ciudades de Khirbet Selm y Kfar Dunin en el distrito de Bint Jbeil (sur) resultó con la muerte de un ciudadano y cinco heridos", según un recuento del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública Libanés, recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
La otra persona falleció en un acción contra la zona de Derdghaya, también en el sur del país mediterráneo.
Witkoff: EE.UU. e Israel están alineados sobre los próximos pasos en Gaza
El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este domingo que Washington e Israel están alineados sobre los próximos pasos en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza, tras mantener una reunión ayer con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"Estados Unidos e Israel mantienen una relación sólida y duradera, basada en una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La conversación fue constructiva y positiva, y ambas partes coincidieron en los próximos pasos y en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región", expresó Witkoff en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Según Witkoff, el encuentro, en el que participó una delegación estadounidense integrada también por Jared Kushner, Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum, abordó el progreso y la planificación de la segunda fase del "plan de paz" para Gaza propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump.
Tres palestinos muertos
Tres palestinos murieron a lo largo del sábado en distintos ataques del Ejército israelí, dos niños cuya muerte se conoció ayer en el norte de la Franja de Gaza y un hombre en el sur, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave. En Beit Lahia (norte de Gaza), un ataque con misil mató a los hermanos Mohamed y Suleiman Al Zawarah (de 15 y 14 años), mientras que en la ciudad sureña de Jan Yunis otro ataque con un misil acabó con la vida de Nour Abu Sitta, indicó EFE un portavoz de Sanidad, mostrando los registros del ministerio.
Segunda fase de la tregua
Bajo ataques israelíes casi diarios y con una segunda fase de la tregua que apenas se traduce en cambios visibles, la población de Gaza trata de recomponer su día a día entre calles cubiertas de escombros y playas convertidas en campamentos improvisados. "Después de más de dos años y tres meses de guerra, vivimos en un estado de desconcierto y confusión. No sabemos qué hacer ni cuál será nuestro destino. No hay trabajo y no puedo regresar a mi empleo, porque mi zona, el barrio de Shujaiya, fue destruida por completo: las viviendas, la fábrica e incluso mi coche", dice a EFE Maher Jader, de 60 años, en la norteña ciudad de Gaza.
Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase de la tregua en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para discutir el desarrollo de la segunda fase de la tregua en Gaza, según confirmaron a EFE fuentes de la oficina del mandatario.
Según reportan los medios israelíes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja). Además, se prevé que incluya discusiones sobre Irán.
El encuentro del primer ministro con los enviados estadounidenses está teniendo lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén, según confirmó a EFE una fuente de la misma.
Witkoff y Kushner aterrizan en Israel para su reunión con el primer ministro Netanyahu
El enviado del Gobierno estadounidense para oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, aterrizaron este sábado en Israel, donde mantendrán una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según informó el canal israelí 12.
Según reportó el mismo medio este viernes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja) e incluirá posiblemente discusiones sobre Irán.
Se prevé que el encuentro tenga lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén.