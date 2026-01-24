Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
Ucranianos y rusos comenzaron este viernes con la mediación de EEUU en Abu Dabi sus primeros contactos directos desde las últimas reuniones que mantuvieron en julio en Estambul, justo después de que el Kremlin reafirmara de forma tajante que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra si Kiev no retira a sus tropas de la zona que aún controla en el Donbás. "Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov hizo esas declaraciones antes de que empezara la reunión en la capital de los Emiratos -que es la primera trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses desde el comienzo de la guerra- y después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibiera en Moscú a los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para hablar de la posibilidad de un acuerdo de paz con Kiev.
El alcalde de Kiev ve la situación "extremadamente difícil" y vuelve a recomendar que se vaya quien pueda
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha avisado este viernes de que la situación en la capital ucraniana por las últimas olas de bombardeos rusos es "extremadamente difícil", especialmente por los cortes de suministro eléctrico y calefacción, ha pronosticado que va a empeorar si los ataques continúan y, finalmente, ha repetido su encarecida recomendación de que la gente abandone la ciudad si está en posición de hacerlo.
En su último balance de la situación, Klitschko ha confirmado que 1.940 edificios "de gran altura" siguen sin calefacción por los ataques ocurridos desde el 9 hasta el 20 de enero, especialmente en los barrios a la orilla izquierda del río Dniéper, como Pechersk o Solomianski.
Zelenski apunta a temas territoriales en las conversaciones con EEUU y Rusia: "El tema del Donbás es clave"
El presidente de Ucrania ha apuntado este viernes que las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) se centrarán en cuestiones territoriales, tras señalar que "el tema del Donbás es clave".
"El tema del Donbás es clave. Se debatirá y se abordará la modalidad, tal y como lo ven las tres partes hoy y mañana en Abu Dabi", ha asegurado en declaraciones previas a la cita con la delegación rusa y estadounidense de este viernes y sábado, según recoge la agencia Ukrinform.
Zelenski saca del equipo negociador de Ucrania a su ex mano derecha que dimitió tras ser acusado de corrupción
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes a través de un decreto presidencial un cambio en el equipo negociador ucraniano para sacar al exjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, que dimitió tras verse envuelto en un caso de corrupción.
Cuando se prevén las primeras reuniones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos, Zelenski ha emitido una modificación formal al decreto sobre la delegación de Ucrania "para participar en el proceso de negociación con Estados Unidos y otros socios, así como con representantes de la Federación de Rusia, con el fin de alcanzar una paz justa y duradera".
Registrado un incendio en un depósito de combustible tras un ataque con drones contra Penza, en Rusia
Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes un incendio en un depósito de comubustible en la ciudad de Penza tras el impacto de los restos de un dron supuestamente interceptado en la zona durante un ataque del Ejército de Ucrania en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.
El gobernador de la región de Penza, Oleg Melnichenko, ha afirmado que los sistemas de defensa aérea han derribado cuatro drones en la zona en torno a las 4.00 horas (hora local), antes de afirmar que el impacto de los framentos "causó un incendio en un depósito de combustible" en la ciudad homónima.
El Kremlin descarta una solución a largo plazo si no se queda con gran parte del Donbás (Ucrania)
El Kremlin ha indicado en la madrugada de este viernes, al término de una reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a "una solución a largo plazo" a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.
Lo ha comunicado de este modo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, al dirigirse a la prensa a la salida de una reunión mantenida en Moscú entre el propio Putin y el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump--, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Joshua Gruenbaum, quien "se unió al equipo estadounidense por primera vez".
Trump afirma que "no parece" que vaya a llegar un acuerdo entre Rusia y Ucrania pero defiende seguir negociando
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "no parece" que se vaya a poder alcanzar un acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, pero ha alegado que "si no nos reunimos, no va a pasar nada" en cuanto a posibles avances de cara a un eventual alto el fuego.
"Tuve una buena reunión, pero he tenido numerosas buenas reuniones con el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelensky", ha declarado desde el 'Air Force One', horas después de su encuentro en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). A continuación, preguntado por un posible acuerdo de seguridad entre Rusia y Ucrania, ha lamentado que "no parece que vaya a suceder".
Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos
Tras casi cuatro años de guerra, el cese de las hostilidades en Ucrania podría estar, por vez primera, al alcance de la mano. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalmente ha viajado al Foro mundial de Davos, pese a que inicialmente había descartado su participación, y ha anunciado la celebración de negociaciones trilaterales con Rusia y EEUU esta misma semana en los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario kievita, quien este jueves por la tarde se ha reunido con el presidente Donald Trump, ha aprovechado la tribuna en el balneario suizo para criticar a Europa por lo que considera como inacción ante los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de su país, que han dejado sin calefacción a millones de personas en pleno invierno.
"Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral; esto es mejor que no tener ningún trabajo", ha anunciado el jefe del Estado ucraniano, precisando que representantes ucranianos y rusos se sentarán en la misma mesa. En su intervención, ha querido enfatizar que su país está dispuesto a asumir compromisos y que la parte rusa debía adoptar la misma actitud. Admitiendo las actuales dificultades de su país, ha querido recordar que su enemigo ruso "también" está atravesando una sitiuación complicada, lo que en su opinión podría 'mejorar' la disposición del Kremlin a negociar, que hasta ahora planteaba condiciones, como cesiones territoriales o límites en el tamaño de su Ejército, que para Kiev y la UE equivalían a una rendición 'de facto'. Los negociadores estadounidenses Steven Witkoff y Jared Kushner, quienes este jueves por la noche tenían previsto reunirse con el presidente Vladímir Putin, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar "temas militares y de "prosperidad".
Trump señala tras reunirse con Zelenski que falta "un largo camino por recorrer" para acuerdo en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de que falta "un largo camino por recorrer" antes de poner fin a la guerra en Ucrania.
Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar", recoge CNN.
Putin avanza que discutirá con el enviado de Trump descongelar los activos rusos en EEUU
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que discutirá con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el escenario de descongelar los activos rusos, después de que en los últimos días dijera que Moscú planea donar mil millones de dólares (cerca de 850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza.
En declaraciones tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, el mandatario ruso ha señalado que esta cuestión estará sobre la mesa cuando se reúna con Witkoff en la tarde del jueves.
"Un encuentro y una discusión sobre este tema está previsto hoy en Moscú", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
