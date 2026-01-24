Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  3. DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
  4. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  5. Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
  6. Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
  7. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  8. Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Tracking Pixel Contents