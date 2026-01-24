Europa reacciona con indignación a unas declaraciones de Trump sobre los soldados europeos en Afganistán

Países europeos reaccionaron con indignación este sábado a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el compromiso de los aliados de la OTAN durante los 20 años de conflicto en Afganistán, visión que el Reino Unido ya consideró "insultante". Este sábado, Italia, Francia, Dinamarca y Alemania rindieron tributo a sus soldados caídos y heridos durante el conflicto en Afganistán como parte de la OTAN.

Varios países europeos miembros de la OTAN enviaron tropas a Afganistán a raíz de un pedido de la Casa Blanca, y por ello los cuestionamientos de Trump fueron tan mal recibidos.

En una entrevista concedida el jueves, Trump cuestionó el compromiso de los aliados y apuntó que muchos de esos soldados se mantenían alejados de la línea del frente. "Rindamos homenaje a los 53 militares italianos caídos durante la misión en Afganistán. Y rindamos también homenaje a los 723 militares heridos", apuntó en la red X el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.

Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, señaló en X que con relación al papel de las tropas italiana "no podemos ni queremos aceptar análisis superficiales y erróneos. De parte de quien sea".

En tanto, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, recordó el "pesado tributo" pagado por los soldados de ese país en Afganistán. "Nuestro ejército estaba listo cuando nuestros aliados estadounidenses pidieron apoyo tras el atentado terrorista islamista de 2001", señaló Pistorius en un mensaje en el canal de su ministerio en WhatsApp.

Alemania, dijo, pagó "un pesado tributo por ese compromiso: 59 soldados y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes". El ministro agregó que "muchos heridos siguen sufriendo hoy las secuelas físicas y psicológicas de aquel período".

"Insoportable"

En tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de "insoportable" la visión del presidente estadounidense. "Entiendo perfectamente que los veteranos daneses hayan declarado que no hay palabras que puedan describir hasta qué punto eso es doloroso", escribió la dirigente en Facebook. "Es insoportable que el presidente estadounidense cuestione el compromiso de los soldados aliados en Afganistán", agregó.

En Francia, la oficina del presidente Emmanuel Macron señaló que se trató de "declaraciones inaceptables".

"A las familias de los soldados caídos el Jefe de Estado desea brindar consuelo y reiterar la gratitud y la memoria respetuosa de la nación", añadió el equipo de Macron. La Asociación de Veteranos Daneses, en tanto, dijo sentirse "sin palabras" ante las afirmaciones de Trump. "Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos, y hemos acudido a zonas de crisis en todo el mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido", señaló la asociación en un comunicado.

Los veteranos daneses convocaron a una marcha silenciosa en Copenhague el 31 de enero para protestar por las declaraciones del mandatario estadounidense.

Noticias relacionadas

El viernes, el primer ministro británico, Keir Starmer, había reaccionado agriamente a las declaraciones de Trump. "Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes y, francamente, deplorables, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos", afirmó Starmer ante las cadenas británicas de televisión.