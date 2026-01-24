Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El Ejército de Israel mata a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar en Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar llevada a cabo en la gobernación de Nablús, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Jabrin Ahmed Jabrin Qat, indicando que ha muerto por "balas de la ocupación" en la localidad de Madama, apenas a diez kilómetros al sur de la ciudad de Nablús, y que las tropas israelíes han "retenido su cuerpo", según reza un comunicado publicado en redes sociales. Por su parte, fuentes de la agencia de noticias WAFA han explicado que el varón resultó gravemente herido por disparos del Ejército israelí, que ha impedido que llegaran los equipos de emergencias hasta él y que le han trasladado a un lugar desconocido. Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto.