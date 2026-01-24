Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Palestinos desplazados se reúnen frente a una tienda de campaña en un campamento temporal en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  3. DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
  4. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  5. Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
  6. Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
  7. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  8. Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero
Tracking Pixel Contents