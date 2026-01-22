Investigación
Tres muertos y un herido grave en un tiroteo cerca de Sídney
"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur
EFE
Sídney (Australia)
Tres personas han muerto y una resultó herida de gravedad debido a un tiroteo este jueves en una localidad del interior del estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, según informó la Policía australiana.
"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que informa de que han fallecido dos mujeres y un hombre.
